«Мокрый снег с дождем»: серьезные осадки придут в Москву вместе с оттепелью
Синоптик Позднякова: Москву накроет мокрый снег с дождем
В Москве и Подмосковье уже в ближайшие дни ожидается оттепель, температура повысится до +3 °С. Вместе с тем в регион придет мокрый снег с дождем. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что ночь на среду еще была морозной. В некоторых районах Московской области температура опускалась до -20 °С, а в Москве — до -18 °С. Днем ожидается до -9 °С.
«В пятницу, 13 февраля, столичный регион ждет оттепель, днем воздух прогреется до +2…+3 °С, а ночью столбики термометра опустятся только до -6 °С», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».
Синоптик добавила, что вместе с потеплением в столичный регион придут осадки в виде дождей и мокрого снега. Больше всего снега выпадет в четверг, 12 февраля. Высота снежного покрова, по прогнозу Поздняковой, вырастет на 3–5 см.
Так, в предстоящие выходные погода в Москве будет на 4–5 °С выше климатической нормы, сказала эксперт в беседе с RT. По её словам, дневная температура воздуха будет положительной, в пределах +1…+2 °С.
«Но у нас будут приниматься осадки. Это будет мокрый снег вперемешку с дождём. А вечером 15 февраля температура воздуха начнёт понижаться. Можно ожидать образование новых участков гололедицы на дорогах», — заключила Позднякова.