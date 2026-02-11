«Мокрый снег с дождем»: серьезные осадки придут в Москву вместе с оттепелью

11 февраля 2026, 10:10

Синоптик Позднякова: Москву накроет мокрый снег с дождем

Фото: iStock/nemar74

В Москве и Подмосковье уже в ближайшие дни ожидается оттепель, температура повысится до +3 °С. Вместе с тем в регион придет мокрый снег с дождем. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Она уточнила, что ночь на среду еще была морозной. В некоторых районах Московской области температура опускалась до -20 °С, а в Москве — до -18 °С. Днем ожидается до -9 °С.





«В пятницу, 13 февраля, столичный регион ждет оттепель, днем воздух прогреется до +2…+3 °С, а ночью столбики термометра опустятся только до -6 °С», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Но у нас будут приниматься осадки. Это будет мокрый снег вперемешку с дождём. А вечером 15 февраля температура воздуха начнёт понижаться. Можно ожидать образование новых участков гололедицы на дорогах», — заключила Позднякова.