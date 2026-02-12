«Холод рвётся к нам»: В Москву вновь вернутся морозы после кратковременной оттепели

12 февраля 2026, 11:56

Синоптик Позднякова: Морозы вернутся в Москву после кратковременной оттепели

Фото: iStock/Leonid Ikan

После кратковременной оттепели в Москве вновь похолодает. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, уже в воскресенье, 15 февраля, температура в Москве начнет понижаться. В течение суток минимальные и максимальные значения составят одинаковые величины — порядка -1…-6 °С.





«Это говорит о том, что в течение воскресного дня к вечеру температура станет уже довольно низкой. Ветер северный, силой 5–10 м/с, будет казаться, что холод рвeтся к нам, и мы это ощутим уже в понедельник», — сказала Позднякова Агентству городских новостей «Москва».

«В субботу в Санкт-Петербурге могут быть хорошие, продолжительные и местами сильные снегопады. Температура воздуха в ночные часы будет составлять порядка -12…-14 °С, а в дневные часы — около -8…-10 °С», — уточнил синоптик.