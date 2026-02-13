Россияне застряли на границе с Грузией из-за снегопада
Движение грузовиков через пункты пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» приостановили на границе с Грузией. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Причиной ограничений стал сильный снегопад. Водители жалуются на заторы и затрудненный проезд к пунктам паспортного контроля. По их словам, время ожидания в очереди доходило до двух-трех часов. Очевидцы также сообщают о сложной дорожной обстановке на российской стороне границы.
Власти ввели запрет на движение грузовиков через оба пункта пропуска. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.
Ранее сообщалось, что около 80 рейсов в задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада. Изменения в расписаниях произошли во Внуково, Шереметьево и Домодедово.
