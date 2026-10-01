Кинолог рассказал, стоит ли пенсионерам заводить собаку

01 октября 2026, 17:32

Питомец помогает справляться с одиночеством и поддерживать связь с людьми

Фото: istockphoto / Alexander Kuzmin

После выхода на пенсию у человека может появиться больше времени для домашнего питомца, однако заводить собаку стоит с учетом собственных сил и возможностей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИАМО.