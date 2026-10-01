Кинолог рассказал, стоит ли пенсионерам заводить собаку
После выхода на пенсию у человека может появиться больше времени для домашнего питомца, однако заводить собаку стоит с учетом собственных сил и возможностей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИАМО.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что собака может принести пожилому человеку как пользу, так и дополнительную нагрузку. Поэтому важно учитывать индивидуальные обстоятельства будущего владельца и правильно выбирать породу.
По словам кинолога, пожилой человек способен стать счастливым хозяином собаки, если объективно оценивает свои возможности. Это стоит учитывать и родственникам, которые хотят подарить питомца родителям или бабушкам и дедушкам.
Голубев также отметил, что для людей старшего возраста серьезной проблемой может стать одиночество. Замкнутый образ жизни способен ускорять развитие когнитивных нарушений. В такой ситуации собака может стать не только членом семьи и компаньоном, но и помогать владельцу поддерживать общение с окружающими.
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