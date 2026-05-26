«Резко воспламенилось»: Россиянам рассказали, как избежать взрыва телефона или пауэрбанка на солнце

26 мая 2026, 16:30

Аналитик Муртазин: смартфон и пауэрбанк могут воспламениться из-за аккумулятора

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Перегрев смартфона или пауэрбанка на пляже, в автомобиле или на подоконнике может привести к вздутию, возгоранию и даже взрыву литий-ионного аккумулятора. Особенно опасны устройства с уже имеющимися микротрещинами или деформацией корпуса после ударов: под прямыми лучами они нагреваются неравномерно, что запускает неконтролируемую химическую реакцию внутри батареи. Чтобы избежать пожара и травм, не оставляйте гаджеты на солнце без защиты и немедленно прекращайте использование техники при малейшем вздутии.





Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» заявил, что современная электроника достаточно надёжна и при правильной эксплуатации никаких проблем не будет. Но проблемы возникают, когда вы роняете технику, и кажется, что она продолжает работать, как ни в чём не бывало.





«Но зачастую это не так. При физическом воздействии (ударах) аккумуляторы могут повреждаться. И один из признаков этого — то, что они раздуваются. То есть визуально корпус может уже быть не таким, это заметно», — пояснил эксперт.

«При механическом воздействии, например, сжатии, аккумулятор может воспламениться. Если это пауэрбанк, утилизировать его, если это смартфон, планшет, ноутбук, отправиться в сервисный центр, где заменят аккумулятор», — порекомендовал Муртазин.