«Резко воспламенилось»: Россиянам рассказали, как избежать взрыва телефона или пауэрбанка на солнце
Перегрев смартфона или пауэрбанка на пляже, в автомобиле или на подоконнике может привести к вздутию, возгоранию и даже взрыву литий-ионного аккумулятора. Особенно опасны устройства с уже имеющимися микротрещинами или деформацией корпуса после ударов: под прямыми лучами они нагреваются неравномерно, что запускает неконтролируемую химическую реакцию внутри батареи. Чтобы избежать пожара и травм, не оставляйте гаджеты на солнце без защиты и немедленно прекращайте использование техники при малейшем вздутии.
Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» заявил, что современная электроника достаточно надёжна и при правильной эксплуатации никаких проблем не будет. Но проблемы возникают, когда вы роняете технику, и кажется, что она продолжает работать, как ни в чём не бывало.
«Но зачастую это не так. При физическом воздействии (ударах) аккумуляторы могут повреждаться. И один из признаков этого — то, что они раздуваются. То есть визуально корпус может уже быть не таким, это заметно», — пояснил эксперт.
Он добавил, что в таком случае техникой пользоваться нельзя, потому что вздутый аккумулятор — первопричина всех проблем.
«При механическом воздействии, например, сжатии, аккумулятор может воспламениться. Если это пауэрбанк, утилизировать его, если это смартфон, планшет, ноутбук, отправиться в сервисный центр, где заменят аккумулятор», — порекомендовал Муртазин.
Он подчеркнул, что речь идет именно про видимое вздутие батареи, которое происходит, как правило, после удара — это никак не связано с состоянием аккумулятора, которое можно проверить в самом устройстве.