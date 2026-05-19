Бдительный подмосковный пенсионер помог задержать курьера телефонных мошенников

19 мая 2026, 15:38

Телефонные мошенники попытались выманить у 73-летнего жителя города Пушкино миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала пожилому мужчине пришло сообщение в мессенджере от одного из бывших коллег о том, что на работе проводится проверка и проверяющие могут с ним связаться. Затем позвонила неизвестная, представилась сотрудницей силового ведомства и рассказала о расследовании, в результате которого установлена попытка со стороны пенсионера перевести деньги экстремисту.





«Женщина уверяла, что защитить сбережения и доказать свою непричастность к финансированию экстремистов пенсионер сможет, только если передаст все свои сбережения — миллион рублей — курьеру для внесения в «специальную ячейку» Центробанка», — говорится в сообщении.