Ключевого участника группировки телефонных аферистов задержали

23 мая 2026, 13:05

МВД: ключевого участника группировки телефонных мошенников задержали в Саратове

В Саратове сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 22-летнего жителя Белгородской области. Молодой человек организовал подпольные узлы связи для телефонных мошенников. Об этом пишет «Российская газета».





По данным следствия, фигурант прибыл в город 24 апреля и арендовал три квартиры. В двух из них он смонтировал специальное оборудование, включая сим-боксы, позволяющие удаленно управлять большим количеством сим-карт. Эти устройства использовались злоумышленниками для хищения денег у граждан.



Приезжий не только установил, но и обеспечивал техническое обслуживание нелегальных узлов связи. В ходе операции оперативники изъяли компьютерную и мобильную технику.



Возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Как пояснила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Анастасия Захарова, преступление раскрыли совместно сотрудниками управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областной полиции и регионального УФСБ.



