«Результат умственных операций»: Психолог рассказала, как управлять эмоциями

06 апреля 2026, 12:16

Психолог Кузнецова: управлять эмоциями можно с помощью саногенного мышления

Когда жизнь идет не по плану, а нервы на пределе, мы привыкли либо «бить подушку», либо копить гнев по пути на работу. Но что, если эмоции — это не стихия, а всего лишь результат неправильных умственных операций?





Клинический психолог Елена Кузнецова в беседе с «Радио 1» заявила, что избавиться от обиды и вины можно так же быстро, как собрать кубик Рубика. На IV Международной конференции в Москве она представила уникальную практику самоконтроля — саногенное мышление.





«Жить в состоянии стресса, неопределенности и «срыва надежд» — такова реальность современного человека. Однако страдать от этого не обязательно. Саногенное мышление — это оздоравливающий метод. Он создаёт здоровую философию обыденной жизни. Нам выбирать: быть здоровыми и счастливыми или несчастными и больными», — сказала она.

«Если трансформационные игры, разработанные нашим центром: «Саногенный покер» и «Саногенная бродилка». В основе покера лежат карты с патогенными стереотипами и саногенными установками, мудрость веков. Игра помогает пережить обиду, чувство вины, стыд и ревность — неглубоко и ненадолго. Если эмоции захлестывают прямо сейчас, то нужно не бороться со стихией, а «укротить» её, чтобы затем разобрать на детали. Эмоции —результат конкретных умственных операций. Нужно сначала угасить эмоцию (дыханием, движением), а потом размыслить обиду — разобрать как конструктор по деталям. Только так мы ослабляем негативный заряд», — резюмировала Елена Кузнецова.