02 июля 2026, 15:45

Фото: iStock/insta_photos

Поиск работы может тянуться неделями, даже если у человека есть опыт, знания и желание выйти на новое место. Многие винят рынок, конкуренцию или неудачный сезон, хотя причина часто кроется в самом отклике и в поведении на встрече с работодателем. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему хороших специалистов часто не зовут на встречу Как составить резюме, которое дочитают до конца Что лучше убрать Как адаптировать отклик под конкретную вакансию Как подготовиться к собеседованию без лишнего стресса Как вести себя на встрече с работодателем Какие ошибки чаще всего срывают хороший шанс Что в итоге помогает получить работу

Почему хороших специалистов часто не зовут на встречу

Как составить резюме, которое дочитают до конца

Фото: iStock/scyther5

Что лучше убрать

Как адаптировать отклик под конкретную вакансию

Как подготовиться к собеседованию без лишнего стресса

Как вести себя на встрече с работодателем

Фото: iStock/fizkes

Какие ошибки чаще всего срывают хороший шанс

Что в итоге помогает получить работу