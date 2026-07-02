Эксперт рекомендовала удалять старые аккаунты, чтобы не стать жертвой аферистов

02 июля 2026, 07:07

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Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова посоветовала россиянам регулярно избавляться от ненужных аккаунтов и проверять активные подписки, чтобы снизить риск мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.