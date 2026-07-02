Эксперт рекомендовала удалять старые аккаунты, чтобы не стать жертвой аферистов
Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова посоветовала россиянам регулярно избавляться от ненужных аккаунтов и проверять активные подписки, чтобы снизить риск мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, после регистрации в сервисах пользователи нередко оставляют почту, номер телефона, адрес доставки и другие личные сведения. Даже если человек давно перестал заходить в профиль, эта информация может сохраняться в системе. В случае утечки такие сведения способны попасть в руки аферистов. Эксперт напомнила, что к забытым учетным записям нередко остаются привязаны банковские карты и старые способы оплаты. Поэтому она рекомендует не только удалять лишние профили, но и отвязывать платежные данные, а еще проверять, какие сведения сервис продолжает хранить.
Отдельное внимание Кокова советует уделить входу через чужие платформы. Многие сайты позволяют авторизоваться через другие учетные записи, из-за чего важно время от времени смотреть, каким приложениям уже открыт доступ. Еще одна частая ошибка, по ее оценке, — один пароль для нескольких сервисов. Если злоумышленники узнают такую комбинацию, они смогут попробовать ее на других площадках. Чтобы уменьшить угрозу, эксперт рекомендует ставить разные пароли и включать двухфакторную аутентификацию.
Кроме того, специалисты по кибербезопасности советуют регулярно пересматривать настройки конфиденциальности в популярных сервисах и мессенджерах. Это помогает ограничить круг лиц, которые могут видеть персональные данные, а также снизить вероятность несанкционированного доступа к учетным записям. Полезной мерой также считается периодическая смена паролей и проверка устройств на наличие подозрительной активности.
Эксперты отмечают, что базовые правила цифровой гигиены становятся все более важными на фоне роста числа онлайн-сервисов и киберугроз. Внимательное отношение к своим аккаунтам, подпискам и способам авторизации позволяет не только лучше защищать личную информацию, но и вовремя замечать потенциальные риски. Чем меньше неиспользуемых профилей и уязвимых точек доступа остается у пользователя, тем сложнее мошенникам воспользоваться его данными.
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