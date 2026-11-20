Рыбакам рассказали, кого и на что ловить на первом льду
Рыбак Латыш: в Подмосковье сейчас можно ловить судака, щуку, налима
Пока Подмосковье готовится к ледоставу, рыболовы-любители достают снасти. Чем зимняя рыбалка отличается от летней и на какой улов стоит рассчитывать?
Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» рассказал, за кем отправляться на зимнюю рыбалку и почему холод — не помеха, а преимущество.
«В Московской области водится более двадцати видов рыб. У нас такое разнорыбье, потому что область здоровая: на юге — одно, на севере — другое. Огромное количество водохранилищ, в которых очень много рыбы», — сказал он.
По словам эксперта, сейчас рыба будет сонной, однако хищник ловится прекрасно.
«На территории Московской области много судака, щук, окуней. Первый лёд для них — самое любимое время. Еще у нас живёт налим — это тресковое семейство. Позже он пойдёт нереститься, поэтому сейчас он набирается жира и хорошо клюет. Также, как и лещ с плотвой. Так что запасаемся мотыльком — и на водоём», — поделился Латыш.
В завершение беседы он напомнил о важности соблюдения мер предосторожности и бережного отношения к природе.