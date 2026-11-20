20 ноября 2026, 12:04

Рыбак Латыш: в Подмосковье сейчас можно ловить судака, щуку, налима

Фото: iStockcash14/cash14

Пока Подмосковье готовится к ледоставу, рыболовы-любители достают снасти. Чем зимняя рыбалка отличается от летней и на какой улов стоит рассчитывать?





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» рассказал, за кем отправляться на зимнюю рыбалку и почему холод — не помеха, а преимущество.





«В Московской области водится более двадцати видов рыб. У нас такое разнорыбье, потому что область здоровая: на юге — одно, на севере — другое. Огромное количество водохранилищ, в которых очень много рыбы», — сказал он.