Заядлый рыбак пропал на озере в российском регионе
В Челябинской области пятый день разыскивают 57-летнего предпринимателя Владимира Колбина, который пропал во время рыбалки. Об этом сообщает издание 74.RU.
Утром 13 октября, за день до своего дня рождения, мужчина отправился на озеро Аргази и с тех пор не выходил на связь. Возле базы отдыха «Березка» нашли его автомобиль, а в 150 метрах от берега со стороны деревни Туракаева — пустую лодку.
По словам дочери пропавшего Ксении, отец живет в Миассе, владеет магазином рыболовных снастей и занимается рыбалкой всю жизнь. В тот день он должен был вернуться вечером, так как всегда ездил без ночевок. Заявление в полицию семья подала 14 октября — в день рождения предпринимателя.
Сейчас его ищут друзья на моторных лодках, к поискам также подключаются спасатели и поисковики с подводными дронами. Редакция отметила, что позже комментарий по ситуации должны дать в полиции и поисково-спасательной службе.
Ранее сообщалось, что 66-летняя гражданка России Светлана Фрайжи пропала в Ереване по дороге в аэропорт.
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