Заядлый рыбак пропал на озере в российском регионе

18 октября 2026, 15:31

Под Челябинском пятые сутки ищут пропавшего на рыбалке бизнесмена

Фото: iStock/Kamonchai Mattakulphon

В Челябинской области пятый день разыскивают 57-летнего предпринимателя Владимира Колбина, который пропал во время рыбалки. Об этом сообщает издание 74.RU.