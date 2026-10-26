В Магаданской области спасатели ищут пропавшего в Охотском море рыбака

26 октября 2026, 06:48

Фото: iStock/jokuephotography

В Магаданской области ищут рыбака, который вышел в Охотское море на резиновой лодке с мотором и не вернулся в назначенное время. Об этом сегодня утром сообщили в канале «МЧС Магаданской области» на платформе MAX.





Когда поступили сведения об исчезнувшем мужчине, на место оперативно выдвинулись специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России и областного Пожарно-спасательного центра. На плавсредствах они уже обследовали район Ольского лимана, мыса Чирикова, бухт Светлая, Батарейная и Весёлая. Для осмотра местности с воздуха задействовали вертолёт Ми-8 компании «Север-Аэро».



Фото: канал в MAX «МЧС Магаданской области»/@id4909912756_gos

«Общая площадь обследованной территории составила 218 км береговой полосы и 1913 км² акватории Охотского моря. В поисковых мероприятиях было задействовано 13 человек и семь единиц техники», — говорится в материале.