«Рыбацкий стиль»: Стилист рассказала о трендах лета 2025

25 июля 2025, 13:44

Стилист Герман: летом 2025 на пике моды рыбацкий стиль

Фото: iStock/stockbusters

Мода скоротечна, и порой не знаешь, как успевать за всем и находиться в трендах сезона.





Стилист Марина Герман в беседе с «Радио 1» заявила, что сейчас в моде элементы, которые мы оставили в своем детстве.





«Например, чепчики, которые были в тренде еще осенью, или розовые сапоги в желтый цветочек. Сейчас на пике моды рыбацкий стиль и базовые природные оттенки: шоколадный, горчичный, темно-синий или хроматический серый, молочный, черный», — сказала она.

«В рыбацких сапогах, в гольфах, в платье — будет отлично. Можно повесить тренч на руку. В дождливую погоду нужно выбрать универсальный зонт — хроматический — серый, например, или черный, но без принта. В какой-то момент был тренд на прозрачные зонты, но это уже в прошлом», — заключила Герман.