Стилист назвала самые трендовые цвета лета 2025
Стилист Скороходова: летом 2025 года в тренде молочные и пастельные оттенки
Лето — пора ярких, насыщенных и жизнерадостных оттенков, которые привлекают внимание и радуют своей красотой.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в тренде лета 2025 года слегка разбавленные, молочные, пастельные оттенки различных цветов.
- Оранжевый: он становится новым красным. Это тот самый жизнерадостный цвет, который можно использовать как в чистом виде, так и в качестве акцента в сочетании с другими примесями.
- Цвет мокрого асфальта: его можно сочетать с любым оттенком, который обладает пигментом. Он не насыщенный, не темный, будет хорошо смотреться с оранжевым, нежно-голубым, молочным.
- Разбавленный зеленый: зеленые оттенки на пике популярности. Но не яркие и кричащие, а оттенки хаки, травянистые, нежно-зелёные. Но стоит учитывать, что они могут подчеркивать усталость на лице.
- Мягкий коричневый оттенок с карамельными нотками: Мягкий коричневый оттенок с карамельными нотками: станет отличной альтернативой привычному шоколадному цвету. Он универсальный, его можно адаптировать под любую ситуацию: формальное событие, встреча с друзьями, зажигательная вечеринка или поездка на море. В тренде интеграция такого оттенка в монохромные сочетания.
- Нежно-голубой оттенок: чем менее насыщенным будет сам цвет, тем лучше. Но такой цвет может несколько бледнить.
- Бледно-розовый: его стоит интегрировать в качестве не яркого, не броского, но очень благородного цвета.
- Цвет сливочного масла: является своеобразной альтернативой бежевому цвету. Сочетается с легким загаром кожи и позволяет оттенять его. Особенно подходит к вещам из льна, хлопка, то есть к натуральным материалам.
Также стилист Скороходова посоветовала присмотреться к оттенкам сирени и лайма.