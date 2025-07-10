Стилист назвала самые трендовые цвета лета 2025

10 июля 2025, 13:59

Стилист Скороходова: летом 2025 года в тренде молочные и пастельные оттенки

Фото: istockphoto/AGCreativeLab

Лето — пора ярких, насыщенных и жизнерадостных оттенков, которые привлекают внимание и радуют своей красотой.





Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в тренде лета 2025 года слегка разбавленные, молочные, пастельные оттенки различных цветов.





Оранжевый: он становится новым красным. Это тот самый жизнерадостный цвет, который можно использовать как в чистом виде, так и в качестве акцента в сочетании с другими примесями.

он становится новым красным. Это тот самый жизнерадостный цвет, который можно использовать как в чистом виде, так и в качестве акцента в сочетании с другими примесями. Цвет мокрого асфальта: его можно сочетать с любым оттенком, который обладает пигментом. Он не насыщенный, не темный, будет хорошо смотреться с оранжевым, нежно-голубым, молочным.

его можно сочетать с любым оттенком, который обладает пигментом. Он не насыщенный, не темный, будет хорошо смотреться с оранжевым, нежно-голубым, молочным. Разбавленный зеленый: зеленые оттенки на пике популярности. Но не яркие и кричащие, а оттенки хаки, травянистые, нежно-зелёные. Но стоит учитывать, что они могут подчеркивать усталость на лице.

зеленые оттенки на пике популярности. Но не яркие и кричащие, а оттенки хаки, травянистые, нежно-зелёные. Но стоит учитывать, что они могут подчеркивать усталость на лице. Мягкий коричневый оттенок с карамельными нотками: Мягкий коричневый оттенок с карамельными нотками: станет отличной альтернативой привычному шоколадному цвету. Он универсальный, его можно адаптировать под любую ситуацию: формальное событие, встреча с друзьями, зажигательная вечеринка или поездка на море. В тренде интеграция такого оттенка в монохромные сочетания.

Фото: istockphoto/PeopleImages



Нежно-голубой оттенок: чем менее насыщенным будет сам цвет, тем лучше. Но такой цвет может несколько бледнить.

чем менее насыщенным будет сам цвет, тем лучше. Но такой цвет может несколько бледнить. Бледно-розовый: его стоит интегрировать в качестве не яркого, не броского, но очень благородного цвета.

его стоит интегрировать в качестве не яркого, не броского, но очень благородного цвета. Цвет сливочного масла: является своеобразной альтернативой бежевому цвету. Сочетается с легким загаром кожи и позволяет оттенять его. Особенно подходит к вещам из льна, хлопка, то есть к натуральным материалам.



