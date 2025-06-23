В тренде: психолог рассказала, почему зумеры читают бумажные книги и тянутся к природе

23 июня 2025, 17:52

Психолог Баленко: тревога и разумность у зумеров возвели в тренд книги и природу

Фото: iStock/Diamond Dogs

По данным исследователей, поколение Z или зумеры вернулись к бумажным книгам, вяжут крючком и стараются быть ближе к природе: используют фермерские мотивы в интерьере, часто гуляют в парках и в лесу, устраивают глемпинг. Как рассказала «Радио 1» психолог Анна Баленко, все вышеуказанные тренды, которые задают зумеры, связаны с тягой этого поколения к осознанности.







«Это проявление того, что они сейчас ратуют за осознанность. То есть они самые старшие, да, если мы берём зуммеров по классике — с 97-го года рождения по 2012-й, соответственно, 28 лет. <…> Эти молодые люди осознали, что мир не собирается под них прогибаться, и то, что мир, по сути, ничего им не должен, а с учётом кризисов и неуверенности в своём будущем, они как раз пытаются сейчас стать более осознанными, чтобы иметь возможность адаптироваться к реалиям. То есть они, по сути, разочаровались в нас, в людях более старшего поколения», — пояснила эксперт.

«По данным этих книжных сервисов, зумеры не стремятся читать многотомники, то есть «Война и мир» — ни в коем случае, мы не возвращаемся к Льву Толстому. Они заинтересованы в том, чтобы прослушать книгу в аудиоформате и, соответственно, в коротком содержании. <…> Книжки покупаются для того, чтобы красивенько поставить на полку, для того, чтобы она там стояла», — добавила Анна Баленко.

«Как мы знаем, мелкая моторика, а именно вязание, помогает снять тревогу», — отметила психолог.