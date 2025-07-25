Стилист дала совет, как выглядеть модно при внезапной смене погоды

25 июля 2025, 12:22

Стилист Герман: базовый гардероб можно адаптировать под любую погоду

Фото: iStock/FTiare

Погода в России этим летом весьма переменчива. Никогда не угадаешь, что тебя ждет, и даже прогнозы специалистов порой ошибочны. Люди не понимают, как одеваться, находясь при этом в трендовых современных реалиях.





Стилист Марина Герман в беседе с «Радио 1» заявила, что если гардероб хорошо и правильно собран, то он будет «работать» круглый год.





«К примеру, если у нас есть хороший брючный костюм, то мы можем спокойно носить его летом, поменяв рубашку на майку или брюки на шорты. То есть должна быть собрана качественная, универсальная база, которую можно менять», — сказала она.

«Мы не должны вгонять себя в рамки. Нужно просто научиться адаптировать свой базовой гардероб под разную погоду. Также я рекомендую, например, брать с собой объемную сумку или шоппер, в которую стоит положить тренч на случай дождя и закрытые лоферы вместо сандалий. Можно носить дождевик, хотя это больше про туристические походы», — объяснила стилист.