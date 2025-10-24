С 2026 года пенсионные выплаты в России вырастут на 7,6%
С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии по старости. Стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет на 7,6% — до 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек. Об этом NEWS.ru рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По его словам, при наличии 100 пенсионных баллов ежемесячная прибавка к выплатам составит около 1,8 тысячи рублей. Для сравнения, в 2025 году стоимость одного балла равна 145 рублям 69 копейкам, что делает рост ощутимым для большинства пенсионеров.
Особое внимание, отметил депутат, уделено работающим пенсионерам — индексация их выплат возобновилась с 2025 года после почти десятилетнего перерыва. Однако повышение для них рассчитывается не от фактической суммы, а от специальной расчетной базы, которая ежегодно увеличивается в зависимости от уровня индексации. В 2026 году рост составит те же 7,6%.
Кроме того, с 1 апреля 2026 года планируется проиндексировать социальные пенсии — на 6,8%, что обеспечит прибавку от 700 до 1000 рублей в месяц в зависимости от размера выплат.
