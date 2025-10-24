С 2026 года пенсионные выплаты в России вырастут на 7,6%

24 октября 2025, 15:23

Фото: istockphoto / mars58

С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии по старости. Стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет на 7,6% — до 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек. Об этом NEWS.ru рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.