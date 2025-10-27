Дело Натальи Морозовой: как риелтор из Березников превратила агентство «Статус» в криминальную империю

27 октября 2025, 17:18

Фото: istockphoto / Artem_Furman

23 апреля 2018 года Пермский краевой суд поставил точку в громком деле, которое всколыхнуло весь регион. Директор риелторского агентства «Статус» Наталья Морозова была признана виновной в организации убийств пяти человек и серии мошенничеств. Подробнее о случившемся расскажет «Радио 1».





Содержание Мечты о богатстве: начало пути От салона свадебных платьев до агентства недвижимости Крах легального бизнеса и рождение «черных риелторов» Первое убийство: «Неужели вы позволите, чтобы я села?» Убийства за айфоны: начало «красивой» жизни

Арест и попытка обмануть полиграф Последствия: разбитая семья и новые преступления Новый приговор: 22 года за решеткой

Мечты о богатстве: начало пути

«На тех курсах обещали, что подыщут выпускникам места за рубежом, и дочка загорелась. Но это оказалось только пиаром. Когда она получила первую зарплату медсестры, расстроилась: "Этого даже на хорошие сапоги не хватит"», — делилась ее мать Нина Ивановна.

От салона свадебных платьев до агентства недвижимости

«Но тут как раз случился провал на шахте, молодежь из города стала уезжать, свадеб стали гулять меньше. И Наташа переориентировалась на обмен и продажу квартир», — рассказывала родительница.

Крах легального бизнеса и рождение «черных риелторов»

«"Белыми риелторами" нам больших денег быстро не заработать, так станем "черными"», — заявила Морозова.

«Пропьют они деньги и будут клянчить еще. А мы, риелторы, им сами жилье купим — позаботимся», — говорили они.

Первое убийство: «Неужели вы позволите, чтобы я села?»

«Надо что-то с ним делать. Неужели вы позволите, чтобы я села на нары? Какие же вы тогда мужики», — заявила Морозова свои подельникам.

Фото: istockphoto / Bilanol



Убийства за айфоны: начало «красивой» жизни



Арест и попытка обмануть полиграф

Последствия: разбитая семья и новые преступления

«Я думала, Наташа будет нам с отцом в старости помогать, а вон как получилось, все прахом пошло, – утирала слезы женщина. – Дождусь ли теперь ее?», — говорила женщина.

Новый приговор: 22 года за решеткой