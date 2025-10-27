Дело Натальи Морозовой: как риелтор из Березников превратила агентство «Статус» в криминальную империю
23 апреля 2018 года Пермский краевой суд поставил точку в громком деле, которое всколыхнуло весь регион. Директор риелторского агентства «Статус» Наталья Морозова была признана виновной в организации убийств пяти человек и серии мошенничеств. Подробнее о случившемся расскажет «Радио 1».
Мечты о богатстве: начало путиДетство Натальи прошло в обычной семье, но впечатления от поездок в Эстонию оказались судьбоносными. Когда она была маленькой, они с семьей часто ездили в Эстонию к родственникам. Маленькой Наташе нравилась жизнь.
После школы девушка устроилась на курсы медсестер, надеясь уехать работать за границу. Но мечта быстро разбилась о реальность.
«На тех курсах обещали, что подыщут выпускникам места за рубежом, и дочка загорелась. Но это оказалось только пиаром. Когда она получила первую зарплату медсестры, расстроилась: "Этого даже на хорошие сапоги не хватит"», — делилась ее мать Нина Ивановна.В 19 лет Наталья вышла замуж и родила ребенка. Но семейная жизнь оказалась трудной: муж-электрик потерял работу, а деньги в доме заканчивались. Морозова начала искать новые пути заработка.
От салона свадебных платьев до агентства недвижимостиСначала молодая женщина попыталась открыть салон свадебных платьев. Вместе с матерью она ездила в Турцию за товаром, но бизнес не выстрелил.
«Но тут как раз случился провал на шахте, молодежь из города стала уезжать, свадеб стали гулять меньше. И Наташа переориентировалась на обмен и продажу квартир», — рассказывала родительница.Роковой провал 2007 года в Березниках, вызванный горными выработками, неожиданно стал для Морозовой шансом. Люди спешно продавали жилье и переселялись в безопасные районы — именно тогда появилось агентство «Статус».
Офис расположился в здании почтамта, куда стекались пенсионеры за пенсиями. Многие были уверены, что агентство — государственное. Этим и воспользовалась предприимчивая Наталья.
Крах легального бизнеса и рождение «черных риелторов»Когда рынок недвижимости стабилизировался, доходы агентства резко упали. Морозова, к тому моменту мать троих детей, оказалась в долгах. Квартира была в ипотеке, «Лексус» забрал банк. Тогда женщина решила, что честный труд не принесет ей желаемого достатка.
В 2015 году она принимает роковое решение: перейти «на темную сторону». К делу она привлекла двух мужчин — второго мужа Вячеслава Дунаева и мужа своей сестры Александра.
«"Белыми риелторами" нам больших денег быстро не заработать, так станем "черными"», — заявила Морозова.Схема казалась простой и циничной. Мужчины объезжали бедные кварталы Березников и ближайшие поселки, где знакомились с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и предлагали им «выгодную» сделку: продать жилье и купить дешевое, а остаток денег — получить наличными. Наивные и доверчивые продавцы подписывали бумаги, не вникая в содержание. Покупателей при этом убеждали не передавать деньги напрямую.
«Пропьют они деньги и будут клянчить еще. А мы, риелторы, им сами жилье купим — позаботимся», — говорили они.На деле же всё было иначе. Людей переселяли в полуразваленные дома, а разницу в стоимости жилья аферисты присваивали себе.
Первое убийство: «Неужели вы позволите, чтобы я села?»Поначалу действия Морозовой и её подельников ограничивались мошенничеством. Но вскоре схема переросла в нечто куда более жестокое.
Первой жертвой стал мужчина, квартиру которого «чёрные риелторы» продали за 970 тысяч рублей. Взамен ему выделили старый дощатый дом в садоводческом товариществе за 100 тысяч. С наступлением холодов пострадавший понял, что в этом доме невозможно пережить зиму, и обратился в полицию.
«Надо что-то с ним делать. Неужели вы позволите, чтобы я села на нары? Какие же вы тогда мужики», — заявила Морозова свои подельникам.Те инсценировали пожар: Дунаев и Александр приехали к пострадавшему, тот оказался не один — в доме был и его приятель. Мужчины напоили обоих, дождались, пока те уснут, после чего бросили на включённую плитку тряпку. Через пятнадцать минут строение вспыхнуло, сгорев дотла. Оба мужчины погибли.
Второй жертвой стала женщина, также лишившаяся жилья в результате обмана. Под предлогом показа нового дома её привезли в загородное жильё Дунаева. Женщину напоили и выгнали на мороз — ночью температура опустилась до минус двадцати пяти. Утром полуживое тело вывезли за город и выбросили на обочину.
Через день в тот же дом заманили её мужа. Его убили с особой жестокостью. Ещё одного свидетеля, который мог вывести оперативников на след банды, преступники отвезли к реке и утопили.
Убийства за айфоны: начало «красивой» жизни Вырученные от махинаций деньги Морозова тратила с размахом. Мужу купила «Тойоту Камри», шурину — «Шевроле», подарила обоим по iPhone 5. Таким образом она хотела убедить мужчин, что красивая жизнь только начинается и всё впереди.
Морозова строила планы уехать в Москву и открыть бизнес по ремонту машин. Родственники вспоминали, что она мечтала о «новой жизни в столице».
Арест и попытка обмануть полиграфОсенью 2016 года «черных риелторов» задержали. Следствие вышло на их след после того, как из реки достали тело мужчины с гирей. Полицейские выяснили: погибший незадолго до смерти продал квартиру через агентство «Статус». Проверка показала, что среди клиентов этой фирмы — целая череда людей, погибших при странных обстоятельствах.
Со временем сообщники Морозовой во всём признались, но сама она держалась до последнего. На суде Наталья сохраняла полное спокойствие. Две присяжные не выдержали нервного напряжения и взяли самоотвод.
Психиатрическая экспертиза охарактеризовала её сильную личность с лидерскими качествами. Она даже пыталась обмануть полиграф, прикусывая губу до крови, чтобы исказить показания. Но техника оказалась точнее.
В итоге суд приговорил Вячеслава Дунаева к 15 годам и 10 месяцам лишения свободы, Александра — к 14 годам 9 месяцам. Наталья Морозова получила 20 лет колонии общего режима.
Последствия: разбитая семья и новые преступленияПока Наталья отбывала срок, её мать Нина Ивановна растила троих внуков: 16, 10 и 4 лет. Отец Морозовой умер от инфаркта.
«Я думала, Наташа будет нам с отцом в старости помогать, а вон как получилось, все прахом пошло, – утирала слезы женщина. – Дождусь ли теперь ее?», — говорила женщина.В октябре 2018 года полиция вновь получила заявление — очередная жертва обвинила мужчину по имени Слава в мошенничестве с жильём. Слава оказался всё тем же Вячеславом Дунаевым. Он и Морозова провернули знакомую схему: пообещали клиенту красивый дом, а в итоге тот остался с дощатым сараем.
Новый приговор: 22 года за решеткойПосле расследования Морозову снова обвинили в мошенничестве в крупном размере, совершённом в составе организованной группы. Дунаев признал вину, Морозова — частично. По совокупности преступлений суд назначил ей 22 года лишения свободы, а Вячеславу Дунаеву — 18 лет колонии.
Сейчас Наталья Морозова отбывает наказание в березниковской женской колонии ИК-28. По данным ГУФСИН, она работает швеёй, имеет 2-й разряд, но, как отмечают сотрудники, остаётся холодной, хитрой и озлобленной.