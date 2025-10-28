«Право на труд»: В ГД заявили, что многодетным отцам в возрасте 65 лет не нужна пенсия

28 октября 2025, 09:13

Милонов: многодетные отцы в 65 лет хотят работать, а не уходить на пенсию

Фото: iStock/Liubov Kaplitskaya

Многодетные отцы в возрасте 60-65 лет хотят работать и получать хорошую зарплату, а не выходить на пенсию. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.





Напомним, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила в правительство предложение, согласно которому многодетным отцам стоит предоставить право досрочного выхода на пенсию.





«C одной стороны, инициатива хорошая, и ее критиковать было бы не очень грамотно с точки зрения политика. Но с другой стороны, я — многодетный отец, и я бы хотел, чтобы у меня было реализовано не столько право на пенсию — это нужно лишь, наверное, тем, кто в силу каких-то ограничений не может работать, — а право на труд», — сказал Милонов «Газете.Ru».

«Прежде всего, если по федеральному законодательству, то это предоставление соответствующего земельного участка для строительства жилья и, безусловно, это пенсионное обеспечение для мамы», — отметила депутат.