«Право на труд»: В ГД заявили, что многодетным отцам в возрасте 65 лет не нужна пенсия

Милонов: многодетные отцы в 65 лет хотят работать, а не уходить на пенсию
Многодетные отцы в возрасте 60-65 лет хотят работать и получать хорошую зарплату, а не выходить на пенсию. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Напомним, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила в правительство предложение, согласно которому многодетным отцам стоит предоставить право досрочного выхода на пенсию.
«C одной стороны, инициатива хорошая, и ее критиковать было бы не очень грамотно с точки зрения политика. Но с другой стороны, я — многодетный отец, и я бы хотел, чтобы у меня было реализовано не столько право на пенсию — это нужно лишь, наверное, тем, кто в силу каких-то ограничений не может работать, — а право на труд», — сказал Милонов «Газете.Ru».
Он добавил, что многодетным отцам в возрасте 60-65 лет необходимо право на достойную работу и зарплату, а не на прекращение трудовой деятельности.
Тем временем член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала основные меры поддержки для многодетных семей в России.
«Прежде всего, если по федеральному законодательству, то это предоставление соответствующего земельного участка для строительства жилья и, безусловно, это пенсионное обеспечение для мамы», — отметила депутат.
Кроме того, многодетным предоставляются семейная льготная ипотека и выплата в размере 450 тыс. рублей на возмещение ипотечного заёма, доплаты при рождении третьего ребёнка, бесплатное горячее питание для детей в школах, отдых в детских лагерях, бесплатные парковки и другое.