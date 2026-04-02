«Риск меланомы»: Россиянам рассказали, сколько на самом деле можно проводить времени на солнце

02 апреля 2026, 11:30

Дерматолог Прокопьев: на солнце для загара можно проводить не более 15 минут

В погоне за красивым бронзовым оттенком кожи многие готовы проводить на пляже или под открытым небом целый день, искренне веря, что загар — это синоним здоровья и красоты. Однако современная дерматология и онкология утверждают обратное: загар — это не более чем защитная реакция кожи на повреждение, а стремление загореть «до шоколадного» оттенка может иметь серьезные последствия.





Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Прокопьев в беседе с «Радио 1» назвал безопасную норму пребывания на солнце для жителей средней полосы и объяснил, почему даже один сильный ожог может стать критическим фактором риска.





«Для хорошей дружбы с солнышком среднестатистическому россиянину, например, жителям Москвы и Московской области, нужно находиться на солнышке всего лишь 20 минут в день. При этом не полностью раздетым, а с открытыми лицом и ладонями. И этого будет физиологически достаточно для того, чтобы выработать и меланин, и тот самый витамин D», — заявил он.

«Кожа получает ожог. Если многие относятся к этому как к досадной, но неизбежной плате за красоту ("обгорю, а потом стану шоколадной"), то напомню, что один волдырный ожог (то есть ожог второй-третьей степени, когда на коже появляются пузыри) повышает риск развития меланомы на 50%. Поэтому загорать здорово, но красота — это здоровая кожа. А для нее 15 минут на солнышке вполне достаточно», — заключил Прокопьев.