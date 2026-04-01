«Обращать внимание на SPF»: Дерматолог объяснил, как не пропустить рак на самых неожиданных местах

01 апреля 2026, 17:29

Дерматолог Прокопьев: рак кожи не всегда появляется на открытых участках

Солнцезащитные кремы сегодня есть в косметичке почти у каждой девушки, но немногие используют их правильно и регулярно. А между тем дерматологи сравнивают ежедневное применение SPF с чисткой зубов — это должно стать базовой гигиенической привычкой, не зависящей от времени года или прогноза погоды.





Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Прокопьев в беседе с «Радио 1» напомнил, что ультрафиолет действует на кожу всегда, даже если мы находимся в тени или за окном облачно. Именно поэтому использование кремов с SPF-фактором становится обязательным элементом ежедневного ритуала.





«SPF — это сейчас норма, как гигиена зубов. Приходит время, когда нужно научиться им пользоваться. Становится хорошим тоном, когда косметика уже содержит SPF-фактор, неважно, мужская она, женская, декоративная или уходовая. Также важно понимать, что цифры на упаковке — это не маркетинговый ход, а показатель того, во сколько раз дольше вы можете находиться на солнце без риска покраснения», — сказал он.

«Например, межпальцевые промежутки на ногах, ладони, подошвы стоп, заушные области и даже ногтевые пластины. Особая группа риска — девушки, которые регулярно делают маникюр с покрытием: под слоем лака или геля можно долго не замечать тревожных изменений», — предупредил Дмитрий Прокопьев.

«Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, не нужно ждать — лучше сразу обратиться к дерматологу. Для профилактики же достаточно проходить чек-ап раз в год, а людям с большим количеством родинок (более 50) — раз в полгода», — резюмировал эксперт.