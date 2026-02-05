«Зубная паста и помада»: Дерматолог назвала неочевидные причины сухости губ зимой
Дерматолог Галлямова: Дефицит витамина А может привести к сухости губ зимой
Дефицит витамина А и зубная паста могут привести к повышенной сухости губ зимой. Об этом предупредила врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
По ее словам, образование корок и трещин на губах не всегда происходит из-за холода и ветра. Иногда проблемы кроются в дефиците витамина А. Он может возникнуть из-за сокращения жиров в организме. Поэтому для начала можно сдать анализ крови на содержание ретинола.
«Существует и аллергический хейлит, который, например, может возникнуть на компонент помады: краситель или ароматизатор. Состав зубной пасты тоже способен стать провокатором проблемы. В таком случае смена гигиенического средства поможет улучшить ситуацию», — пояснила Галлямова в разговоре с Москвой 24.
Она добавила, что в зимнее время очень важно ухаживать за губами и увлажнять их. Для этого подойдет крем для области вокруг глаз. При этом Галлямова уточнила, что скрабами пользоваться не стоит, поскольку это может только усугубить проблему. На улице обязательно надо наносить на губы гигиеническую помаду без красителей и ароматизаторов.