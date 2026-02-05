«Зубная паста и помада»: Дерматолог назвала неочевидные причины сухости губ зимой

05 февраля 2026, 19:27

Дерматолог Галлямова: Дефицит витамина А может привести к сухости губ зимой

Фото: iStock/dragana991

Дефицит витамина А и зубная паста могут привести к повышенной сухости губ зимой. Об этом предупредила врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.





По ее словам, образование корок и трещин на губах не всегда происходит из-за холода и ветра. Иногда проблемы кроются в дефиците витамина А. Он может возникнуть из-за сокращения жиров в организме. Поэтому для начала можно сдать анализ крови на содержание ретинола.





«Существует и аллергический хейлит, который, например, может возникнуть на компонент помады: краситель или ароматизатор. Состав зубной пасты тоже способен стать провокатором проблемы. В таком случае смена гигиенического средства поможет улучшить ситуацию», — пояснила Галлямова в разговоре с Москвой 24.