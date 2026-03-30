«SPF 15 или 20»: Дерматолог объяснила, как правильно защищаться от солнца весной

30 марта 2026, 17:07

Дерматолог Скорогудаева: Весной достаточно использовать кремы с SPF 15 или 20

Во время прогулок весной в городе достаточно использовать солнцезащитный крем с SPF 15 или 20. Об этом рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.





По ее словам, в весенний период средневолновое ультрафиолетовое излучение становится активным. Оно вызывает фотостарение кожи, пигментацию, сухость и может привести к развитию меланомы. Тем не менее UVB-лучи не могут проникать через стекло.





«Хорошая новость заключается в том, что на сегодняшний день почти любой дневной крем имеет небольшое количество защиты от UVA-лучей, которого хватает городским жителям. Поэтому тем, кто просто выходит утром на работу, едет в авто или на общественном транспорте на работу, дополнительного средства с SPF не требуется», — пояснила Скорогудаева в разговоре с Москвой 24.