«Рывок в борьбе»: Стало известно, почему иммунопрофилактика возвращается в центр внимания

22 апреля 2026, 13:22

Профессор Плеханова: иммунопрофилактика защищает от коклюша и кори

В России проходит Всемирная неделя иммунизации, провозглашённая ВОЗ. Почему о прививках снова говорят как о главном семейном инструменте здоровья?





Профессор, доктор медицинских наук Мария Плеханова в беседе с «Радио 1» заявила, что Всемирная неделя иммунизации — это хороший повод показать людям важность сохранения некоторых семейных традиций в сохранении здоровья.





«Иммунопрофилактика — это не просто укол, а самый простой, безопасный и наиболее эффективный способ защиты от различных болезней. Благодаря вакцинации человечество сделало рывок в борьбе с управляемыми инфекциями — дифтерией, столбняком, коклюшем, корью», — сказала она.

«В России вакцинация бесплатна по ОМС, что есть не во всех странах. А значит, риск завозных инфекций и тяжёлых исходов сохраняется. Современные вакцины безопасны, а риск нежелательных реакций стремится к нулю. Нет никакой связи ни с синдромом внезапной младенческой смерти, ни с аутизмом», — отметила доктор медицинских наук.