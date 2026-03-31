В НИКИ детства рассказали о пользе грудного вскармливания и вакцинации
В рамках Недели здоровья матери и ребенка, проходящей с 30 марта по 5 апреля, специалисты НИКИ детства напомнили о ключевых аспектах питания и защиты новорожденных, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Грудное молоко является уникальным «живым» продуктом, который невозможно полностью заменить искусственными смесями. Оно содержит не только белки, жиры и углеводы, но также антитела, гормоны и ферменты, обеспечивающие защиту от инфекций и правильное развитие органов младенца. Кроме того, грудное вскармливание способствует формированию базового доверия ребенка к окружающему миру.
Для матери кормление грудью ускоряет восстановление после родов и снижает риск развития ряда серьезных заболеваний. Как подчеркивают врачи, даже непродолжительный период грудного вскармливания дает ребенку значительный запас здоровья на будущее.
Заведующая отделом неонатальной медицины и когнитивного развития Нина Захарова подчеркнула, что материнское молоко является первой и самой важной «прививкой» для малыша, поскольку оно формирует здоровую микрофлору кишечника, где сосредоточено более 70% клеток иммунной системы.
«Мы поддерживаем мам в их стремлении кормить грудью и напоминаем: питание женщины в этот период должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы обеспечить необходимыми веществами и ее, и ребенка», — добавила она.Особое внимание специалисты уделяют своевременной вакцинации. Отказ от прививок оставляет ребенка уязвимым перед инфекциями, способными привести к тяжелым осложнениям.
Вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова подчеркнула, что вакцинация является важным вкладом в здоровье ребенка и общества в целом. По ее словам, современные препараты хорошо переносятся и надежно защищают от болезней, которые еще столетие назад были смертельно опасны. Она добавила, что бояться нужно не прививок, а инфекций, от которых они спасают и которые могут вернуться.
Полноценное питание и эмоциональная связь между мамой и ребенком закладывают основу для гармоничного развития малыша. Специалисты советуют уделять внимание спокойной атмосфере, любви и чуткому отношению к потребностям новорожденного.
