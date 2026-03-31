В НИКИ детства рассказали о пользе грудного вскармливания и вакцинации

31 марта 2026, 14:00

В рамках Недели здоровья матери и ребенка, проходящей с 30 марта по 5 апреля, специалисты НИКИ детства напомнили о ключевых аспектах питания и защиты новорожденных, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Грудное молоко является уникальным «живым» продуктом, который невозможно полностью заменить искусственными смесями. Оно содержит не только белки, жиры и углеводы, но также антитела, гормоны и ферменты, обеспечивающие защиту от инфекций и правильное развитие органов младенца. Кроме того, грудное вскармливание способствует формированию базового доверия ребенка к окружающему миру.



Для матери кормление грудью ускоряет восстановление после родов и снижает риск развития ряда серьезных заболеваний. Как подчеркивают врачи, даже непродолжительный период грудного вскармливания дает ребенку значительный запас здоровья на будущее.



Заведующая отделом неонатальной медицины и когнитивного развития Нина Захарова подчеркнула, что материнское молоко является первой и самой важной «прививкой» для малыша, поскольку оно формирует здоровую микрофлору кишечника, где сосредоточено более 70% клеток иммунной системы.



«Мы поддерживаем мам в их стремлении кормить грудью и напоминаем: питание женщины в этот период должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы обеспечить необходимыми веществами и ее, и ребенка», — добавила она.