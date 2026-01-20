«Роботы-священники и железная исповедь»: Россиянам рассказали, зачем создается православный искусственный интеллект
Православный ИИ с традиционными ценностями хотят создать в России, такое предложение выдвинули во Всемирном русском народном соборе. По мнению духовенства, ИИ поможет изучить религиозные данные, церковнославянский язык, быстро находить цитаты из Библии и генерировать ответы строго по канонам церкви. Споры о том, как искусственный интеллект связан с религией и верой, сегодня вышли за рамки академических дискуссий. Главный вопрос: не станет ли технология новым искушением, подменив живое общение и таинства бездушным алгоритмом?
Профессор Московского государственного лингвистического университета, директор Центра географии религий Русской православной церкви, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в беседе с «Радио 1» заявил, что церковь активно включилась в разработку цифровых решений, чтобы не допустить негативных сценариев. Ключ к искусственному интеллекту — в правильном понимании его природы и целенаправленном использовании.
«Дело в том, что этот технологический механизм вошел в нашу жизнь, его игнорировать нельзя. Его надо учить. Это же система, которая не сама что-то придумывает, а делает выводы из той информации, которую в нее загружают. Если мы не хотим, чтобы наши граждане, особенно дети, обращаясь в нейросети, обнаруживали там антиправославную, антироссийскую позицию, то нужна своя нейросеть. Это элемент суверенитета», — подчеркнул он.
По его словам, на один и тот же вопрос разные нейросети дают диаметрально противоположные ответы. Их обучают разные люди с разными целями, и в этом кроется главный вызов. «Православный ИИ» будет не только давать корректные ответы на вопросы вероучения, но и четко обозначит свои границы. Например, на просьбу принять исповедь он должен отвечать отказом, направляя человека в храм.
«Православный искусственный интеллект не подменит собой ни священника, ни церковь, ни таинство, для этого необходимо идти в церковь. Нейросеть не будет принимать исповедь и прочее, но она может стать мощным инструментом для науки и просвещения. Например, с ее помощью можно расшифровывать и переводить древние рукописи, написанные сложными почерками и плохо сохранившиеся, что обогащает историю», — пояснил эксперт.
Он добавил, что опыт создания «Рувики» — аналога Википедии с проверенным контентом — показывает, что в цифровую эпоху суверенитет распространяется и на информационную сферу. Таким образом, «православный ИИ» — это не фантазия о роботах-священниках, а прагматичный ответ на технологический вызов. Это проект, направленный на то, чтобы сделать стремительное развитие цифрового мира безопасным для традиционных ценностей и превратить его в союзника для сохранения культурного и духовного наследия.