«Роботы-священники и железная исповедь»: Россиянам рассказали, зачем создается православный искусственный интеллект

20 января 2026, 12:53

Профессор Силантьев: «православный ИИ» не заменит церковь

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православный ИИ с традиционными ценностями хотят создать в России, такое предложение выдвинули во Всемирном русском народном соборе. По мнению духовенства, ИИ поможет изучить религиозные данные, церковнославянский язык, быстро находить цитаты из Библии и генерировать ответы строго по канонам церкви. Споры о том, как искусственный интеллект связан с религией и верой, сегодня вышли за рамки академических дискуссий. Главный вопрос: не станет ли технология новым искушением, подменив живое общение и таинства бездушным алгоритмом?





Профессор Московского государственного лингвистического университета, директор Центра географии религий Русской православной церкви, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в беседе с «Радио 1» заявил, что церковь активно включилась в разработку цифровых решений, чтобы не допустить негативных сценариев. Ключ к искусственному интеллекту — в правильном понимании его природы и целенаправленном использовании.





«Дело в том, что этот технологический механизм вошел в нашу жизнь, его игнорировать нельзя. Его надо учить. Это же система, которая не сама что-то придумывает, а делает выводы из той информации, которую в нее загружают. Если мы не хотим, чтобы наши граждане, особенно дети, обращаясь в нейросети, обнаруживали там антиправославную, антироссийскую позицию, то нужна своя нейросеть. Это элемент суверенитета», — подчеркнул он.

«Православный искусственный интеллект не подменит собой ни священника, ни церковь, ни таинство, для этого необходимо идти в церковь. Нейросеть не будет принимать исповедь и прочее, но она может стать мощным инструментом для науки и просвещения. Например, с ее помощью можно расшифровывать и переводить древние рукописи, написанные сложными почерками и плохо сохранившиеся, что обогащает историю», — пояснил эксперт.