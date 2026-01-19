Стало известно, сколько стоит частное VIP-мероприятие на крещение
Экономист Цыганов: россияне отдают за VIP-крещение до 10 млн рублей
В России полноценная организация частных VIP-мероприятий на крещение может обойтись от одного до 10 миллионов рублей. Об этом рассказал профессор Финансового университета, экономист Александр Цыганов.
По словам эксперта, индивидуальные мероприятия на крещение могут достигать по стоимости 10 миллионов рублей. Бюджет формируется по классическим правилам event-рынка.
«В стоимость крещения войдут аренда площадки, декор, техническое оснащение, кейтеринг, логистика гостей, программа, гонорары артистов, агентская комиссия», — пояснил Цыганов в беседе с «Постньюс».
При этом экономист и социолог Дмитрий Алексеев уточнил, что luxury-крещение в среднем обходится в до 2,5 миллионов рублей. Однако он подчеркнул, что совмещение религиозных обрядов с, например, DJ-сетами может спровоцировать негативную реакцию в обществе.
Напомним, в Подмосковье предлагали VIP-ретриты на Крещение. Так, один из центров на Новой Риге организовал специальные крещенские туры, в рамках которых, по словам организаторов, гости могут достичь очищения, самопознания и обновления. Стоимость стандартной программы составляет 6500 рублей с человека. VIP-пакет обходится в девять тысяч рублей.