Стало известно, сколько стоит частное VIP-мероприятие на крещение

19 января 2026, 14:24

Экономист Цыганов: россияне отдают за VIP-крещение до 10 млн рублей

Фото: iStock/Osobystist

В России полноценная организация частных VIP-мероприятий на крещение может обойтись от одного до 10 миллионов рублей. Об этом рассказал профессор Финансового университета, экономист Александр Цыганов.





По словам эксперта, индивидуальные мероприятия на крещение могут достигать по стоимости 10 миллионов рублей. Бюджет формируется по классическим правилам event-рынка.



«В стоимость крещения войдут аренда площадки, декор, техническое оснащение, кейтеринг, логистика гостей, программа, гонорары артистов, агентская комиссия», — пояснил Цыганов в беседе с «Постньюс».