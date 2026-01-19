«Благочестивая традиция»: Купание в проруби не связано с церковным уставом

19 января 2026, 13:26

Иерей Макаров: Купание в проруби не связано с церковным уставом

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Купание в проруби не связано с церковным уставом и является лишь народной благочестивой традицией. Об этом рассказал настоятель Князь-Владимирского собора, иерей Илия Макаров.





Он напомнил, что 19 января церковь вспоминает крещение Господа Иисуса Христа на реке Иордан пророком Иоанном Крестителем. Омовение в реке стало символическим актом очищения людей от грехов и демонстрировало их устремленность к Божественному слову.





«В праздник Крещения вода освящается специальным чином. Все верующие просят в молитве, чтобы вода обрела особую силу исцелять. Поэтому крещенскую воду хранят весь год. В самых трудных случаях своей жизни люди пьют ее небольшими порциями или кропят себя. Чтобы, помолясь, напомнить себе, что Бог рядом и Он всегда с нами, а также чтобы помог преодолеть самые темные моменты жизни», — пояснил Макаров «Петербургскому дневнику».

«Но купание в проруби не связано с церковным уставом и существует как народная благочестивая традиция. Окунание в иордани не является моментом обретения какой-то силы от Бога», — заключил иерей.