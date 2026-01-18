Крещение Господне 19 января: какие древние обряды сулят благополучие и как правильно окунуться в иордань, народные приметы
В народном календаре 19 января отмечается Крещение Господне, или Богоявление — один из двенадцати великих праздников православной церкви. Этот день стал символом торжества и глубокого осмысления: крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем, когда впервые явилось миру явление Святой Троицы. Иисус стоял в реке, Бог Отец возвестил о своём присутствии с небес, а Святой Дух спустился в образе голубя. О традициях, обрядах и значении праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника и духовное значениеПраздник берёт своё начало в I веке, когда Иисусу исполнилось 30 лет. В Евангелии от Матфея рассказывается: Иоанн Креститель крестит Христа, и с небес голос Отца провозглашает: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Для христиан это фундаментальное событие — начало общественного служения Спасителя, подтверждение Его божественности и единства Троицы.
В IV веке император Константин Великий сделал его государственным праздником. На Руси после крещения князя Владимира в 988 году праздник обрёл уникальные черты, характерные для славянской культуры. Он символизирует возрождение, покаяние и победу над злом. Освящённая вода, известная как агиасма, обладает особыми свойствами: она не портится и обладает целебной силой. Для верующих этот день является напоминанием о таинстве Троицы и призывом к праведной жизни.
Традиции дняПраздник Крещения богат традициями, которые сложились за многие века и включают как церковные, так и народные обычаи. Главный обряд праздника — чин великого водосвятия. Воду освящают дважды: в Крещенский сочельник и в сам день праздника. Верующие бережно хранят её в течение года, употребляя натощак для духовного укрепления и исцеления от недугов. Считается, что даже небольшое количество такой воды, добавленное в обычную, сообщает ей благодатные свойства.
Одна из самых известных традиций — омовение в крещенской проруби, которую называют «иорданью». Этот обряд символизирует очищение от грехов и укрепление духа. Окунание обычно проводят трижды, сопровождая каждое крестным знамением и словами: «Во имя Отца. Аминь», «И Сына. Аминь», «И Святого Духа. Аминь». Однако Церковь напоминает, что купание — это лишь благочестивый обычай, а не обязательное таинство, и не заменяет собой главного: искренней молитвы, покаяния и причастия.
Освящённой водой кропят дома, хозяйственные постройки, домашний скот и ульи. Этот обряд совершают для призвания Божиего благословения и защиты от всякого зла. Особое внимание уделяли дверным и оконным проёмам, а также углам дома, где, по народному поверью, могла таиться нечистая сила.
На Руси особой силой наделяли крещенский снег. Его собирали и использовали в различных целях. Талой водой умывались для сохранения красоты и лечили болезни. Снег добавляли в корм скоту и птице, чтобы они были здоровы и лучше плодились. Брошенный в колодец, он, по поверью, предохранял воду от порчи и пересыхания.
Крещение знаменует окончание «нечистого» времени Святок, когда, по народным представлениям, грань между мирами истончалась. В последний раз накануне праздника молодежь могла ходить по домам с колядками. В народных преданиях ночь на Крещение считалась моментом, когда небеса открываются и людям снятся вещие сны.
Народные запретыС праздником связано множество предписаний и запретов, призванных уберечь человека от неприятностей.
- Запрещалось плакать и печалиться. Поверье гласило, что тот, кто прольёт слёзы на Крещение, будет плакать до самого лета.
- Не следует заниматься тяжёлой работой, уборкой, стиркой и рукоделием. Такие дела считались неуважением к празднику и могли «запутать» судьбу.
- Нельзя проявлять жадность, набирая святую воду. Воду следует брать с молитвой и благоговением, а не впрок из корыстных побуждений.
- Запрещалось давать или брать деньги в долг, чтобы не понести финансовых потерь в будущем.
- Не стоило в этот праздник упоминать нечистую силу, чтобы не привлечь её внимание и не навлечь на семью беды. Кроме того, наши предки верили, что алкоголь, принятый 19 января, «открывает двери бесам» и наводит на человека одержимость.
Приметы погоды
- Ясная и морозная погода на Крещение предвещает жаркое и засушливое лето.
- Пасмурно и снежно — к обильному урожаю, особенно гречихи.
- Метель и сильный ветер в праздник сулили хороший медосбор и активное роение пчел.
- Звёздная ночь накануне Крещения или полная луна указывали на богатый урожай ягод, гороха и грибов, а также на сильное весеннее половодье.
- Оттепель в день праздника считалась знаком, что серьёзных морозов до конца зимы уже не будет.