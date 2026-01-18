18 января 2026, 11:39

Фото: iStock/ Elena Odareeva

В народном календаре 19 января отмечается Крещение Господне, или Богоявление — один из двенадцати великих праздников православной церкви. Этот день стал символом торжества и глубокого осмысления: крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем, когда впервые явилось миру явление Святой Троицы. Иисус стоял в реке, Бог Отец возвестил о своём присутствии с небес, а Святой Дух спустился в образе голубя. О традициях, обрядах и значении праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника и духовное значение Традиции дня Народные запреты Приметы погоды



История праздника и духовное значение

Фото: iStock/ ukrainec

Традиции дня

Фото: iStock/ Sviatlana Lazarenka

Народные запреты

Фото: iStock/ alexkich

Запрещалось плакать и печалиться. Поверье гласило, что тот, кто прольёт слёзы на Крещение, будет плакать до самого лета.

Поверье гласило, что тот, кто прольёт слёзы на Крещение, будет плакать до самого лета. Не следует заниматься тяжёлой работой, уборкой, стиркой и рукоделием. Такие дела считались неуважением к празднику и могли «запутать» судьбу.

Такие дела считались неуважением к празднику и могли «запутать» судьбу. Н ельзя проявлять жадность, набирая святую воду. Воду следует брать с молитвой и благоговением, а не впрок из корыстных побуждений.

Воду следует брать с молитвой и благоговением, а не впрок из корыстных побуждений. Запрещалось давать или брать деньги в долг , чтобы не понести финансовых потерь в будущем.

, чтобы не понести финансовых потерь в будущем. Не стоило в этот праздник упоминать нечистую силу, чтобы не привлечь её внимание и не навлечь на семью беды. Кроме того, наши предки верили, что алкоголь, принятый 19 января, «открывает двери бесам» и наводит на человека одержимость.

Приметы погоды