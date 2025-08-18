18 августа 2025, 11:22

Кинокритик Голубчиков: «Брат» и «Бригада» — это кинонаследие про гибель СССР

Данила Багров (Фото: Кадр из фильма «Брат»)

Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что закон о традиционных ценностях в кино позволит переосмыслить отношение к криминальным фильмам и сериалам, в числе которых «Брат», «Бригада». Он отметил, что от этих кинокартин начинается «вся эта братва», с чем нужно разбираться.





Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что запретить фильм «Брат» и сериал «Бригада» сродни тому, как «на братской Украине сносят памятники Пушкину».





«Это наше наследие, памятники, которые оставили после себя Балабанов и так далее. Если копнуть глубже, то, например, «Бригада» сформировалась под впечатлением от фильма «Крестный отец». Значит, надо запретить оскароносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы и роман Марио Пьюзо», — сказал эксперт.

Фото: кадр из сериала «Бригада»



Это кино о любви к Родине, о гибели Советского союза. Песня "Крылья" в первой части «Брата» про Родину, которой обрезали крылья. Это история про Советский Союз, который остался без крыльев», — объяснил кинокритик.

Фото: кадр из фильма «Брат»



«Нужно понимать не только внешнюю обертку. Я считаю, что все созданные произведения имеют право на существование. И только время рассудит, какие из них останутся в веках, а какие канут в лету», — заключил Голубчиков.