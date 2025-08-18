«Родине обрезали крылья»: Кинокритик высказался об идее запретить кинокартины «Брат» и «Бригада» в РФ
Кинокритик Голубчиков: «Брат» и «Бригада» — это кинонаследие про гибель СССР
Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что закон о традиционных ценностях в кино позволит переосмыслить отношение к криминальным фильмам и сериалам, в числе которых «Брат», «Бригада». Он отметил, что от этих кинокартин начинается «вся эта братва», с чем нужно разбираться.
Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что запретить фильм «Брат» и сериал «Бригада» сродни тому, как «на братской Украине сносят памятники Пушкину».
«Это наше наследие, памятники, которые оставили после себя Балабанов и так далее. Если копнуть глубже, то, например, «Бригада» сформировалась под впечатлением от фильма «Крестный отец». Значит, надо запретить оскароносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы и роман Марио Пьюзо», — сказал эксперт.
По его словам, традиционные ценности в кинокартинах «Брат» и «Бригада» как раз имеются и выходят на первый план, ведь главная идея и образность сюжета строится вокруг любви к Родине и семье. В качестве примера собседник привел звучащее в «Брате-2» стихотворение:
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле — каждый колосок!
Речка, небо голубое —
Это все мое, родное.
Это Родина моя!
Это кино о любви к Родине, о гибели Советского союза. Песня "Крылья" в первой части «Брата» про Родину, которой обрезали крылья. Это история про Советский Союз, который остался без крыльев», — объяснил кинокритик.Он отметил, что нужно смотреть вглубь произведения и находить там смыслы прежде, чем предлагать запреты и законы о показах.
«Нужно понимать не только внешнюю обертку. Я считаю, что все созданные произведения имеют право на существование. И только время рассудит, какие из них останутся в веках, а какие канут в лету», — заключил Голубчиков.