Депутат рассказал, зачем молодёжи нужно смотреть «Бригаду»
Депутат Иванов: фильмы «Брат» и «Бригада» показывают трагические последствия насилия
Фильмы «Брат» и «Бригада» наглядно демонстрируют молодым людям, к каким печальным итогам приводит жизнь, связанная с преступностью и агрессией, сообщил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По его словам, запрет подобных картин лишит зрителей важного урока.
«Защита традиционных ценностей в кино — это важная инициатива, но нельзя подходить к ней упрощенно. Даже в детских сказках герои сталкиваются со злом, и ребенок понимает: если поступать плохо, будет плохой конец. Так и в “Бригаде” — культовом фильме, где все главные герои, выбравшие путь бандитизма, в итоге погибают. Кино — это не только развлечение, но и мощный воспитательный инструмент. Такие картины, как “Брат” и “Бригада”, показывают, что путь насилия и обмана ведет к трагедии», — пояснил Иванов в беседе с NEWS.ru.Депутат подчеркнул, что отказ от показа криминальных драм закроет обществу возможность обсуждать ключевые нравственные темы. Он считает, что искусство должно оставаться правдивым.
«Искусство должно оставаться честным, даже если эта правда жестока. Если мы будем демонстрировать молодежи только истории со счастливым концом, где зло остается безнаказанным или вовсе не появляется, как мы сможем объяснить, к чему приводят наркомания, преступность, безнравственность. Некоторые сцены в криминальных фильмах требуют возрастных ограничений, но я категорически выступаю против их полного запрета», — резюмировал Иванов.