«Коррупционная дырка»: Кинокритик Шнейдеров раскритиковал новый закон о кинопрокате
Кинокритик Шнейдеров раскритиковал закон о запрете фильмов за «нетрадиционные ценности»
В России продолжается обсуждение законопроекта, запрещающего прокат фильмов и сериалов, «дискредитирующих традиционные ценности». Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что новые правила принесут выгоду лишь чиновникам и пиратам. По его мнению, закон составлен размыто и создает почву для коррупции.
В беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров сравнил действия Госдумы с гудком паровоза, заявив, что депутаты создают видимость работы, но законы принимают без чётких формулировок.
«Я устал задавать один и тот же вопрос: что такое дискредитация и какие ценности можно назвать традиционными? Что такое дискредитация традиционных ценностей?», — высказался кинокритик.Шнейдеров опасается, что закон парализует киноиндустрию, так как платформы не смогут работать, а чиновники будут брать взятки.
«Это абсолютно коррупционная дырка... Слово «дискредитация» же может подразумевать всё что угодно», — заявил продюсер.По его словам, единственные, кто выиграет — это коррупционеры и пираты.