«Коррупционная дырка»: Кинокритик Шнейдеров раскритиковал новый закон о кинопрокате

15 августа 2025, 19:18

Кинокритик Шнейдеров раскритиковал закон о запрете фильмов за «нетрадиционные ценности»

Фото: Istock/fergregory

В России продолжается обсуждение законопроекта, запрещающего прокат фильмов и сериалов, «дискредитирующих традиционные ценности». Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что новые правила принесут выгоду лишь чиновникам и пиратам. По его мнению, закон составлен размыто и создает почву для коррупции.





В беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров сравнил действия Госдумы с гудком паровоза, заявив, что депутаты создают видимость работы, но законы принимают без чётких формулировок.

«Я устал задавать один и тот же вопрос: что такое дискредитация и какие ценности можно назвать традиционными? Что такое дискредитация традиционных ценностей?», — высказался кинокритик.

«Это абсолютно коррупционная дырка... Слово «дискредитация» же может подразумевать всё что угодно», — заявил продюсер.