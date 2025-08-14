«Наснимали разного»: как фильмы Алексея Балабанова оказались под угрозой запрета

14 августа 2025, 16:10

Депутат Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

Кадр из фильма Алексея Балабанова

Фильмы российского режиссера Алексея Балабанова могут пропасть с экранов после принятия закона о запрете кинокартин, которые не соответствуют духовно-нравственным ценностям. Об этом заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.





По ее словам, которые приводит «Абзац», кинематограф 90-х годов требует пересмотра на предмет соответствия традиционным нормам. Парламентарий отметила, что многие фильмы того периода, включая работы Балабанова, показывать детям и молодежи следует с особой осторожностью.

«Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного», — сказала собеседница издания.