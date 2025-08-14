«Наснимали разного»: как фильмы Алексея Балабанова оказались под угрозой запрета
Депутат Драпеко: фильмы Балабанова могут запретить в России из-за нового закона
Фильмы российского режиссера Алексея Балабанова могут пропасть с экранов после принятия закона о запрете кинокартин, которые не соответствуют духовно-нравственным ценностям. Об этом заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.
По ее словам, которые приводит «Абзац», кинематограф 90-х годов требует пересмотра на предмет соответствия традиционным нормам. Парламентарий отметила, что многие фильмы того периода, включая работы Балабанова, показывать детям и молодежи следует с особой осторожностью.
«Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного», — сказала собеседница издания.При этом киновед Александр Семенюк не исключает, что под ограничения могут попасть и современные проекты. К примеру, сериалы «Жизнь по вызову», «Фишер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».