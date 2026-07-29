Родители пили, но ваша жизнь не предрешена: психолог назвал ярлык, который мешает понять себя и выбрать путь к переменам прямо сейчас
Опыт жизни рядом с зависимым родителем часто оставляет след: человек тревожится, ждёт опасности, избегает конфликтов или берёт на себя слишком много ответственности. В попытке объяснить эти чувства многие находят термин ВДА — «взрослые дети алкоголиков». Однако эта формула не отвечает на главный вопрос: что именно происходит с человеком сейчас и как ему помочь.
Клинический психолог и ACT-терапевт Илья Гавин в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказал, почему популярный ярлык ВДА может не поддерживать, а ограничивать. По мнению эксперта, история семьи важна, но она не описывает личность целиком и не определяет будущее человека.
ВДА — не диагноз и не точный психологический портретТермин ВДА используют в медиа, социальных сетях и тематических сообществах. Обычно под ним понимают взрослых людей, чьи родители злоупотребляли алкоголем. Такому человеку часто автоматически приписывают тревожность, зависимость от одобрения, сложности с личными границами, страх близости и привычку спасать окружающих. Но в международных классификациях психических расстройств нет диагноза «ВДА». Психолог или психиатр не ставит его так же, как депрессию, тревожное расстройство, ПТСР или СДВГ.
Сам факт употребления алкоголя родителем не говорит о том, с какими трудностями столкнётся ребёнок во взрослом возрасте. У людей может совпадать часть семейной истории, но различаться характер, жизненные обстоятельства, способы справляться со стрессом и отношения с близкими. Илья Гавин подчёркивает: специалисту недостаточно узнать, что родители клиента выпивали. Для терапии важнее понять конкретный опыт человека, его переживания, привычные реакции и запрос.
«Мы вряд ли можем собрать всех людей, у которых родители выпивали, и объединить их в какую-то группу по какому-то одному или двум признакам. Даже если 10 признаков — нам это в терапии ничего не даст», — говорит Илья Гавин.
Эксперт объясняет: обобщение не помогает выбрать направление работы. Один человек вырос в атмосфере постоянных скандалов и агрессии. Другой сталкивался с эмоциональной холодностью. Третий жил с непредсказуемостью, когда родитель то обещал заботу, то исчезал из жизни семьи. Эти ситуации могут влиять на психику по-разному.
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Почему ярлык «взрослый ребёнок алкоголика» кажется удобнымЧеловеку хочется получить простое объяснение боли. Мысли «со мной что-то не так» часто пугают сильнее, чем знакомая аббревиатура. Фраза «у меня ВДА» порой даёт временное облегчение: появляется ощущение, что причина найдена, а похожий опыт есть и у других. В этом термине люди иногда находят поддержку и чувство общности. Они понимают, что не одиноки в своих переживаниях. Но психологический ярлык легко превращается в жёсткое определение личности. Человек начинает смотреть на себя через одну схему: «Мне трудно доверять из-за пьющих родителей», «Я не умею отказывать, потому что я ВДА», «У меня не получится построить здоровые отношения». Подобные выводы лишают свободы и создают ощущение, что перемены невозможны.
Вместо изучения своей ситуации человек получает готовый шаблон. Он объясняет всё сразу, но не помогает разобраться в деталях. А именно детали часто подсказывают, как выбраться из тревоги, стыда, одиночества или чувства вины.
«Я как будто очки надеваю, на которых написано: "Это клиент ВДА". Мне это ничем не поможет», — так Илья Гавин описывает отношение к этому штампу в профессиональной работе.
Психологу важно не искать у клиента набор «типичных» признаков. Ему нужно увидеть живого человека: узнать его историю, ценности, сильные стороны, страхи, отношения и привычные способы защиты.
На психику влияет не одна причинаАлкогольная зависимость родителя может создать дома тревожную и нестабильную обстановку. Ребёнок учится постоянно следить за настроением взрослых, угадывать их желания, избегать лишних слов и скрывать свои чувства. Такая стратегия часто помогает пережить сложный период. Во взрослом возрасте она иногда перестаёт работать. Человек извиняется без причины, боится сказать «нет», тревожится, если близкий долго не отвечает на сообщения, или чувствует вину за чужие проблемы. Однако у каждой реакции может быть несколько причин.
Например, постоянная настороженность иногда связана с травматичным опытом. Трудности с концентрацией могут указывать на хронический стресс, тревожность, депрессию или СДВГ. Страх общения порой возникает после буллинга, жёсткой критики, неудачных отношений или социальной тревоги. Нельзя сводить любую проблему к алкоголизму одного из родителей. Такой подход мешает заметить важные признаки и вовремя обратиться за подходящей помощью.
Илья Гавин отмечает, что человеку свойственно искать понятные объяснения. В этом нет ничего плохого. Важно лишь не превращать первое найденное объяснение в окончательный ответ.
«Наша жизнь не ограничивается родителями или там какими-то заболеваниями. Нам хочется объяснить то, что мы не очень понимаем, это нормально. Просто надо за этим последить немножко: не упрощаем ли мы очень сложную историю», — утверждает эксперт.
Почему у детей из семей с зависимостью складываются разные судьбыДаже в одной семье дети могут переживать ситуацию по-разному. Один ребёнок становится очень самостоятельным и старается никого не беспокоить. Другой начинает контролировать близких. Третий уходит в учёбу, спорт, работу или виртуальный мир, чтобы не сталкиваться с напряжением дома. На человека влияют отношения со вторым родителем, поддержка родственников, финансовая ситуация, безопасность в семье, дружба, школьная среда и личные особенности. Большое значение имеет наличие взрослого, рядом с которым можно почувствовать спокойствие и принятие.
Для кого-то такой опорой становится бабушка. Другому помогает тренер, учитель, старший брат или подруга. Даже один устойчивый контакт может снизить чувство одиночества и дать ребёнку иной пример отношений. Поэтому нельзя утверждать, что каждый взрослый из семьи с алкогольной зависимостью обязательно будет созависимым, тревожным или эмоционально закрытым. Риск определённых трудностей может расти, но готового жизненного сценария не существует. Прошлый опыт влияет на человека, но не программирует его жизнь. Люди учатся новым способам общения, строят близкие отношения, меняют привычки и находят опору в себе.
Как отказаться от клейма и лучше понять себяВместо вопроса «Есть ли у меня синдром ВДА?» полезнее задать себе другие вопросы. Они не требуют немедленного ответа и помогают посмотреть на ситуацию внимательнее.
Можно спросить себя:
- Что именно происходило в моей семье?
- Что я чувствовал или чувствовала в детстве?
- Чего мне не хватало рядом со взрослыми?
- Какие правила я усвоил или усвоила дома?
- Как я научился защищать себя?
- Помогают ли мне эти способы сегодня?
- В каких ситуациях я чаще испытываю тревогу, вину, злость или стыд?
- Какие отношения я хочу строить сейчас?
Что делать, если детство рядом с пьющим родителем до сих пор влияет на жизньПервый шаг — признать серьёзность собственных чувств. Злость, обида, страх, отвращение, тоска или стыд не делают человека плохим. Эти эмоции могут сохраняться годами, особенно если в детстве приходилось молчать о происходящем и делать вид, что всё нормально. Полезно замечать повторяющиеся сценарии. Возможно, вы автоматически соглашаетесь на неудобные просьбы. Или чувствуете сильную тревогу, когда партнёр выпивает даже немного. Или пытаетесь решить проблемы всех членов семьи, а на свои силы уже не остаётся.
Необязательно сразу искать точное название состоянию. Важнее описать, что происходит: «Я плохо сплю после конфликтов», «Мне страшно просить о помощи», «Я выбираю недоступных партнёров», «Мне трудно отдыхать без чувства вины». С такими запросами можно обратиться к психологу или психотерапевту. Специалист поможет исследовать личную историю без обвинений и поспешных выводов. При необходимости он заметит симптомы тревожного расстройства, депрессии, травматических последствий или других состояний, требующих отдельного внимания.
ACT-терапия, в направлении которой работает Илья Гавин, предлагает не бороться с каждой тяжёлой мыслью. Этот подход помогает замечать эмоции, не подчиняться им автоматически и действовать в соответствии со своими ценностями. Например, человек может всё ещё бояться конфликта, но учиться спокойно обозначать границы. Он может чувствовать тревогу в близости, но постепенно выбирать честный разговор вместо привычного избегания. Цель не в том, чтобы стереть прошлое, а в том, чтобы перестать позволять ему управлять каждым решением.