29 июля 2026, 14:50

Фото: iStock/Evgeniya Moskova

Опыт жизни рядом с зависимым родителем часто оставляет след: человек тревожится, ждёт опасности, избегает конфликтов или берёт на себя слишком много ответственности. В попытке объяснить эти чувства многие находят термин ВДА — «взрослые дети алкоголиков». Однако эта формула не отвечает на главный вопрос: что именно происходит с человеком сейчас и как ему помочь.





Содержание ВДА — не диагноз и не точный психологический портрет Почему ярлык «взрослый ребёнок алкоголика» кажется удобным На психику влияет не одна причина Почему у детей из семей с зависимостью складываются разные судьбы Как отказаться от клейма и лучше понять себя Что делать, если детство рядом с пьющим родителем до сих пор влияет на жизнь Главный вывод: история семьи не равна вашей личности

Клинический психолог и ACT-терапевт Илья Гавин в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказал, почему популярный ярлык ВДА может не поддерживать, а ограничивать. По мнению эксперта, история семьи важна, но она не описывает личность целиком и не определяет будущее человека.

ВДА — не диагноз и не точный психологический портрет

«Мы вряд ли можем собрать всех людей, у которых родители выпивали, и объединить их в какую-то группу по какому-то одному или двум признакам. Даже если 10 признаков — нам это в терапии ничего не даст», — говорит Илья Гавин.

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Почему ярлык «взрослый ребёнок алкоголика» кажется удобным

«Я как будто очки надеваю, на которых написано: "Это клиент ВДА". Мне это ничем не поможет», — так Илья Гавин описывает отношение к этому штампу в профессиональной работе.

На психику влияет не одна причина

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«Наша жизнь не ограничивается родителями или там какими-то заболеваниями. Нам хочется объяснить то, что мы не очень понимаем, это нормально. Просто надо за этим последить немножко: не упрощаем ли мы очень сложную историю», — утверждает эксперт.

Почему у детей из семей с зависимостью складываются разные судьбы

Как отказаться от клейма и лучше понять себя

Что именно происходило в моей семье?

Что я чувствовал или чувствовала в детстве?

Чего мне не хватало рядом со взрослыми?

Какие правила я усвоил или усвоила дома?

Как я научился защищать себя?

Помогают ли мне эти способы сегодня?

В каких ситуациях я чаще испытываю тревогу, вину, злость или стыд?

Какие отношения я хочу строить сейчас?

Что делать, если детство рядом с пьющим родителем до сих пор влияет на жизнь

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Главный вывод: история семьи не равна вашей личности