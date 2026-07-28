Во Владимирской области задержали школьного педагога по делу о развратных действиях
Во Владимирской области задержали школьного преподавателя, в отношении которого возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По предварительным данным, возможными потерпевшими могли стать несколько мальчиков, обучавшихся в 5–7 классах. Мужчина преподавал информатику, ОБЖ и труд, руководил школьной телестудией, волейбольной секцией, волонтёрским отрядом, а также организовывал походы и выездные мероприятия.
Как утверждает источник, следствие проверяет информацию о том, что педагог мог использовать внеклассные занятия и совместные поездки, чтобы оставаться с учениками без посторонних. Также изучаются обнаруженные переписки, в которых, по данным источника, обсуждались темы сексуального характера.
Кроме того, некоторые коллеги якобы обращали внимание на неподобающее поведение преподавателя, включая чрезмерно близкое общение с учениками и разговоры на интимные темы. Эти сведения также проверяются в рамках расследования.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Точное число возможных потерпевших и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. До решения суда подозреваемый считается невиновным.
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