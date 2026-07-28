Во Владимирской области задержали школьного педагога по делу о развратных действиях

28 июля 2026, 18:15

Во Владимирской области задержали педагога по делу о домогательствах

Фото: Istock / hxdbzxy

Во Владимирской области задержали школьного преподавателя, в отношении которого возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.