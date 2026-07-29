Диетолог объяснила непреодолимое желание сладкого
Американский диетолог Джули Уоллес объяснила, почему может возникать непреодолимое желание есть сладкое. Об этом пишет издание Yahoo.
По мнению Уоллес, непреодолимое стремление поесть сладкое может указывать на колебания уровня сахара в крови, особенно если оно сопровождается чувством усталости, раздражительностью или помутнением сознания. Это желание может быть также связано с потребностью мозга в дофамине, вызванной недостатком сна, общения или положительных эмоций. Кроме того, постоянное желание употреблять сладкое может испытывать и человек с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).
Для того чтобы преодолеть тягу к сладостям, Уоллес советует изменить рацион. Она рекомендует сочетать углеводы с клетчаткой, белками или жирами, что поможет стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить желание есть сладкое.
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