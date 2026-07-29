Диетолог объяснила непреодолимое желание сладкого

29 июля 2026, 12:03

Диетолог Уоллес: Постоянное желание сладкого может говорить о СПКЯ и недосыпе

Фото: iStock/karandaev

Американский диетолог Джули Уоллес объяснила, почему может возникать непреодолимое желание есть сладкое. Об этом пишет издание Yahoo.