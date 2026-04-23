Родителям и детям дали главный совет при подготовке к ЕГЭ

23 апреля 2026, 13:01

Сопредседатель Оболонский: круглосуточно готовиться к ЕГЭ нельзя

До начала основного периода сдачи ЕГЭ остаётся чуть больше месяца, и традиционно в это время в образовательной среде активизируются дискуссии о совершенствовании экзаменационной системы. А более всего споры связаны с психологическим стрессом не только детей, но и их родителей.





Сопредседатель национального родительского комитета, директор института здоровья АНО Юрий Оболонский в беседе с «Радио 1» отметил, что ЕГЭ — это стресс для всей семьи.





«Это напряжение охватывает не только школьников, но и их родных. Это и семеный стресс, и праздник. Даже бабушки и дедушки переживают», — сказал он.

«Не давайте возможности ребёнку перегрузить нервную систему, не давайте круглосуточно готовиться к ЕГЭ. Пусть выходит на улицу, на прогулку, пусть занимается спортом, чтобы разгрузить и сменить картинку. Как только картинка поменяется, стресс уйдёт», — резюмировал Оболонский.

«Новость об отмене ЕГЭ была бы для меня лучшей и самой радикальной», — резюмировал сопредседатель национального родительского комитета.