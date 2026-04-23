Достижения.рф

Родителям и детям дали главный совет при подготовке к ЕГЭ

Сопредседатель Оболонский: круглосуточно готовиться к ЕГЭ нельзя
Фото: iStock/smolaw11

До начала основного периода сдачи ЕГЭ остаётся чуть больше месяца, и традиционно в это время в образовательной среде активизируются дискуссии о совершенствовании экзаменационной системы. А более всего споры связаны с психологическим стрессом не только детей, но и их родителей.



Сопредседатель национального родительского комитета, директор института здоровья АНО Юрий Оболонский в беседе с «Радио 1» отметил, что ЕГЭ — это стресс для всей семьи.

«Это напряжение охватывает не только школьников, но и их родных. Это и семеный стресс, и праздник. Даже бабушки и дедушки переживают», — сказал он.

Эксперт дал главный совет родителям и детям в оставшийся месяц до экзаменов — не перегружать нервную систему ребёнка зубрёжкой.

«Не давайте возможности ребёнку перегрузить нервную систему, не давайте круглосуточно готовиться к ЕГЭ. Пусть выходит на улицу, на прогулку, пусть занимается спортом, чтобы разгрузить и сменить картинку. Как только картинка поменяется, стресс уйдёт», — резюмировал Оболонский.

Он добавил, что современные тесты, несмотря на эволюцию, формируют клиповое мышление и дают детям минимум творческого потенциала, тогда как грядущие технологии (искусственный интеллект) требуют смены всей методологии преподавания.

«Новость об отмене ЕГЭ была бы для меня лучшей и самой радикальной», — резюмировал сопредседатель национального родительского комитета.
Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0