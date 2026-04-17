В одном городе Татарстана действует проект «100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ»

17 апреля 2026, 17:35

В Менделеевске выпускникам дают 100 тысяч рублей за сто баллов ЕГЭ

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В Менделеевске запустили новую меру поддержки для выпускников школ. Глава района Роберт Искандаров сообщил, что ученики, которые получат 100 баллов на ЕГЭ, смогут получить денежные сертификаты на сумму 100 тысяч рублей.





Как пишет «Татар-информ», об указанной инициативе руководитель муниципалитета рассказал в ходе парламентского урока в школе имени Героя Советского Союза М. Фомина. Искандаров отметил, что ему было приятно пообщаться с активной и любознательной молодежью, а новая программа получила название «100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ».





«Надеюсь, что все в жизни у наших выпускников сложится хорошо», — сказал чиновник.