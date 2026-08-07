Родителям объяснили, как правильно разговаривать с ребенком о сексе

07 августа 2026, 17:34

Сексолог Арутюнян: о сексе с ребенком нужно разговаривать, когда он изучает тело

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Информация защищает лучше, чем запрет. Несмотря на устоявшееся мнение, что разговоры о сексе портят молодежь, исследования говорят об обратном.





Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что самая большая ошибка родителей — ждать какого-то «подходящего возраста», когда можно один раз серьезно поговорить про секс.





«На самом деле конкретного возраста не существует. Половое воспитание начинается с уважения к телу ребенка, с понимания личных границ и с ощущения, что дома можно задавать любые вопросы без страха быть высмеянным или наказанным. Чем младше ребенок, тем проще должны быть ответы. Не нужно рассказывать больше, чем он спрашивает», — сказала она.

«До начала полового созревания важно заранее рассказать ребенку, какие изменения будут происходить с его телом. Тогда первая менструация или, например, поллюции не станут источником страха и ощущения, что происходит что-то неправильное», — отметила Арутюнян.

«Следует помнить, что половое воспитание — это не один неловкий разговор на кухне. Это нормальный диалог, который продолжается на протяжении всего взросления ребенка», — подчеркнула сексолог.