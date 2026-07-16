Сексолог назвала правила безопасных оскорблений в интимной жизни
Сексолог Камила Волуптас рассказала, что интерес к оскорблениям во время близости встречается достаточно часто и сам по себе не указывает на психическое расстройство. Об этом сообщает Metropoles.
По словам специалистки, подобный сценарий иногда выбирают люди с пережитым травмирующим опытом. В интимной обстановке они могут чувствовать контроль над ситуацией, где прежде ощущали беспомощность. Волуптас подчеркнула, что сексуальные практики не заменяют работу с психологической травмой. При тревожных воспоминаниях или сильном дискомфорте она посоветовала обратиться к психотерапевту.
Партнерам стоит заранее обсудить допустимые выражения, стоп-слова и личные границы. Давление со стороны одного человека способно вызвать у второго стыд, страх и проблемы с самооценкой.
Напомним, что сексологи помогают людям разобраться в вопросах сексуального здоровья, желания, возбуждения, границ и отношений с партнером. Они консультируют при снижении либидо, трудностях с получением удовольствия, тревоге перед близостью, различиях в сексуальных потребностях и проблемах в коммуникации между партнерами. В зависимости от образования специалист может работать как врач-сексолог, психолог-сексолог или психотерапевт-сексолог.
При этом специалист не всегда занимается лечением медицинских заболеваний: врач оценивает физиологические причины жалоб и при необходимости направляет к другим специалистам, а психолог или психотерапевт помогает проработать эмоциональные переживания, установки и последствия травматичного опыта. Обращение к специалисту должно быть добровольным, а консультации строятся на уважении, конфиденциальности и отсутствии осуждения.
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