«Ромашка успокаивает»: Врач рассказала, опасен ли травяной чай

13 августа 2026, 17:10

Врач Вострикова: опасность травяных чаев в их неверном сборе

Фото: istockphoto/Tamara Chuchkova

Новое – это хорошо забытое старое, поэтому сейчас большую популярность имеют различные отвары на травах, которые люди прописывают сами себе для спокойствия или для поддержания здоровья. Но есть некоторые противники такого самолечения, уверенные в том, что травы токсически действуют на печень и почки, а некоторые повышают или понижают желудочную секрецию.





Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в беседе с «Радио 1» сообщила, что травы не могут считаться лекарственными средствами.





«Травы — это не лекарственные средства, и мы помним про подорожник, который прикладывали к ранам. Здесь больше действует самовнушение: успокоение от ромашки, выздоровление от подорожника», — сказала специалист.

«Если мы вспомним, то вся наша фармацевтика строилась на лекарствах, настойках и травах, и наша древняя медицина пошла как раз от траволечения. Сейчас лекарства на травах мы можем купить в аптеках, но делать это нужно по рецепту, потому что не знаешь, как отреагирует организм. До сих пор еще есть «аптекарские огороды», где выращивают травы. Отвары вреда не принесут, если не собраны своими руками, потому что, собирая самостоятельно, мы не всегда можем распознать, полезное это или сорняк. Желудку это тоже не навредит, если там нет каких-то других болезней, о которых вы не знаете», — объяснила специалист.