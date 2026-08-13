Врач раскрыла, кому опасно есть арбузные семечки
Арбузные семечки не представляют опасности для здоровых людей, однако при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта они могут спровоцировать неприятные симптомы. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова.
Она отметила, что при синдроме раздражённого кишечника или дивертикулярной болезни проглоченные семена способны вызвать вздутие, боли, расстройство стула или обострение недуга. Тем, кто страдает подобными проблемами, Косенкова рекомендует выбирать бессемянные сорта арбуза или тщательно удалять косточки перед едой.
В материале уточняется, что сезон арбузов и дынь в Москве стартовал в начале августа. Бахчевые развалы уже открылись по 145 адресам — они будут работать до октября.
Ранее россиянам дали совет о том, как выбрать спелую и сладкую дыню и отличить перележавший плод от свежего. Во время покупки важно обращать внимание не только на запах, но и на цвет кожуры и размер дыни. Подробнее читайте здесь.
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