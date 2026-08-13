Врач раскрыла, кому опасно есть арбузные семечки

13 августа 2026, 03:15

Врач Косенкова: Людям с заболеваниями ЖКТ желательно покупать арбузы без семечек

Фото: iStock/Vitalina

Арбузные семечки не представляют опасности для здоровых людей, однако при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта они могут спровоцировать неприятные симптомы. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова.