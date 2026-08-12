Врач ответил, как снижение потребления хлеба скажется на здоровье

12 августа 2026, 22:11

Терапевт Кондрахин: снижение количества хлеба в рационе полезно для здоровья

Фото: istockphoto/SMarina

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин отметил положительный эффект от снижения потребления хлеба в России. Об этом 12 августа пишет РИА Новости.