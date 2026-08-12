Врач ответил, как снижение потребления хлеба скажется на здоровье
Врач-кардиолог Андрей Кондрахин отметил положительный эффект от снижения потребления хлеба в России. Об этом 12 августа пишет РИА Новости.
По его словам, сокращение указанного продукта в рационе поможет избежать проблем с лишним весом, так как обычный хлеб содержит большое количество углеводов. Специалист подчеркнул, что изделия из муки высшего сорта не несут существенной пользы для организма, тогда как хлеб с отрубями или злаками, наоборот, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта и общему оздоровлению.
Статистика, проанализированная агентством, показывает, что за последние 20 лет потребление хлеба в стране существенно упало. Если в 2006 году показатель был значительно выше, то по итогам 2025 года он достиг исторического минимума, составив 35 килограммов на человека в год — это в 1,8 раза меньше, чем два десятилетия назад.
Ранее врач назвала простую каждодневную привычку, которая сбережет печень от ожирения. Подробности в нашем материале.
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