«Российский фильм без имени»: Константин Бронзит рассказал, как пробился к третьей номинации на «Оскар»

23 января 2026, 19:03

Режиссер Бронзит: фильм «Три сестры», номинированный на «Оскар», был без имени

Фото: iStock/vzphotos

Российский анимационный фильм «Три сестры» Константина Бронзита вошел в шорт-лист премии «Оскар». Это уже третья номинация в карьере режиссера, но путь к ней был самым необычным. Бронзит сознательно отправил картину в фестивальный мир под чужим именем, чтобы проверить: может ли работа говорить сама за себя, без поддержки громкого имени автора.





Российский режиссер-аниматор Константин Бронзит в беседе с «Радио 1» рассказал, что третий раз претендует на главную кинопремию мира. Его короткометражный фильм «Три сестры» номинирован на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Желая проверить объективность фестивальной системы и силу своего искусства, Бронзит выпустил «Три сестры» под псевдонимом Тимур Кагнов. Целью была «чистота» восприятия, без влияния его известной фамилии.





«Я реализовал свою давнюю мечту и выпустил фильм на фестивальные просторы мировые под псевдонимом, чтобы не давить членов жюри своей фамилией. Смысл эксперимента был в том, чтобы судили фильм, а не имя автора. Я проверял свои творческие возможности, когда я обнуляюсь и делаю ставку только на художественные качества самого фильма. Эксперимент оказался показательным, но трудным. Картина под чужим именем с трудом пробивалась в программы фестивалей», — объяснил он.

«Шанс, как и всегда, один к пяти. Несмотря на это, сам факт попадания в финальный список — величайший профессиональный праздник. Я желаю всем кинематографистам мира однажды там побывать. Это кинематографический Олимп. Это старейшая, крупнейшая киноакадемия мира, задаватель тона, который не заканчивается только церемонией», — отметил Бронзит.