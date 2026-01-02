Раскрыты подробности гибели дочери Томми Ли Джонса
Daily Mail: Смерть дочери Томми Ли Джонса в Сан-Франциско не была насильственной
Стали известны подробности гибели дочери лауреата премии «Оскар» Томми Ли Джонса в отеле США. Об этом пишет издание Daily Mail.
На 14-м этаже гостиницы в Сан-Франциско один из постояльцев обнаружил 34-летнюю Викторию Джонс без признаков жизни. Сотрудники гостиницы незамедлительно вызвали скорую помощь и предприняли меры по реанимации, но они не увенчались успехом.
По данным полиции, смерть актрисы не была насильственной. Правоохранители не нашли на ее теле ни следов травм, ни признаков употребления наркотиков. В настоящее время ведется расследование произошедшего.
