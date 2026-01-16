Бедное детство в фургоне, самоубийство возлюбленной и роман с Волочковой: судьба Джима Керри. Почему его отказывались брать в кино?
Имя Джима Керри давно стало синонимом комедии, но его жизнь никогда не была похожа на легкий фарс. За гримасами, пластикой и миллионами в прокате скрывались бедность, депрессии, потери и громкие скандалы. 17 января двукратному обладателю «Золотого глобуса» исполняется 64 года — и его биография по-прежнему звучит куда драматичнее большинства его фильмов. Подробности личной жизни звезды, его психологического состояния и успеха – в материале «Радио 1».
Детство, страхи и жизнь в фургоне
Джеймс Юджин Керри родился 17 января 1962 года в канадском Ньюмаркете в многодетной католической семье. Он рос вместе с сестрами Патрицией и Ритой и братом Джоном. Родители в молодости были связаны с музыкой: мать Кэтлин пела, отец Перси играл на саксофоне, но со временем оба оставили мечты о сцене. Кэтлин стала домохозяйкой, а Перси — бухгалтером.
Детство Джима нельзя назвать спокойным. Мать страдала тяжелой формой ипохондрии и постоянно говорила о болезнях, приписывая себе все известные и даже вымышленные диагнозы. Она без конца предрекала себе скорую смерть, делая это в присутствии детей. Эти разговоры настолько впечатлили Джима, что он начал панически бояться смерти — как материнской, так и собственной. Доходило до истерик при одном упоминании этого слова.
Отец, в свою очередь, тяжело переживал несбывшуюся актерскую карьеру. Он считал себя несчастным человеком, редко радовался жизни, и это подавленное настроение передавалось всей семье. Со временем финансовое положение стало катастрофическим: Перси уволили, долги росли, семья постоянно переезжала, спасаясь от кредиторов. Когда Джиму было 14 лет, Керри несколько месяцев жили в фургоне Volkswagen почти без удобств.
Работа уборщиком и первые гримасы у зеркала
Чтобы выжить, подростки были вынуждены работать. Джим, его брат и сестры устроились на завод, где отец трудился охранником и бухгалтером. Они мыли полы и туалеты, работали по 8 часов за гроши и не всегда знали, будет ли вечером ужин.
Эти годы сильно повлияли на характер будущего актера. Он рос замкнутым, одиноким и неуверенным в себе. По собственным словам, Джим часто разговаривал сам с собой перед зеркалом — именно тогда он начал корчить гримасы, пытаясь хоть как-то справиться с унынием и страхами. Позже эта привычка станет его визитной карточкой, но тогда она была способом психологического выживания.
Провал Джима Керри на сцене и первая вера в себя
Талант к пародиям проявился рано. Джим развлекал мать, отца и гостей, копируя знаменитостей. В 11 лет он уже мечтал о карьере комика и даже написал письмо Кэрол Бернетт, предложив себя в ее шоу. Ответ, пусть и формальный, стал для него важным подтверждением: его заметили.
В 15 лет отец привел Джима в местный клуб в Торонто, где тот впервые выступил со стендап-номером. Реакция оказалась сокрушительной — публика освистала подростка. После этого Керри замкнулся и почти два года не выходил на сцену, всерьез подумывая о работе на сталелитейном заводе.
Однако в 1979 году он решился на вторую попытку. Обновленный номер неожиданно вызвал восторг зрителей. Керри быстро стал звездой клуба, а местная пресса начала называть его перспективным комиком. Это вдохновило его перебраться в США.
Лос-Анджелес, отказ Saturday Night Live и депрессия
В начале 1980-х Джим переехал в Лос-Анджелес и попытался попасть в легендарное шоу Saturday Night Live, но получил отказ — и не один раз. Тем не менее его пародии становились все популярнее, о нем начали писать журналы, включая People.
В 1984 году Керри получил первую заметную роль на телевидении — в анимационном сериале «Утиная фабрика», где сыграл Скипа Таркентона. Появились деньги, он перевез родителей в Лос-Анджелес, но счастье оказалось недолгим: сериал быстро закрыли. Родителям пришлось вернуться в Канаду, а сам Джим впал в глубокую депрессию, исчез из публичного поля и свернул выступления.
Первый успех в кино и стремительный взлет Джима Керри
Переломным стал 1985 год. Благодаря полезным знакомствам Керри попал на съемки фильма «Однажды укушенный» и сразу получил главную роль. После этого предложения посыпались одно за другим: «Пегги Сью вышла замуж», «Земные девушки легко доступны», «Розовый кадиллак».
Настоящий прорыв произошел в 1994 году с выходом «Эйса Вентуры: Розыск домашних животных». Несмотря на критику и номинацию на «Золотую малину», фильм собрал $100 млн, а персонаж стал культовым. В том же году вышла «Маска», закрепившая успех Керри и сделавшая его мировой звездой.
После «Тупого и еще тупее» гонорары актера взлетели: $7 млн за фильм, а затем рекордные $20 млн за «Кабельщика» и «Лжеца, лжеца».
Деньги есть, а счастья нет
С финансовыми проблемами было покончено, но душевные муки никуда не делись. Керри признавался, что большие деньги не спасли его от депрессии и внутренней пустоты.
В 1987 году он женился на официантке Мелиссе Уомер. В браке родилась дочь Джейн Эрин, но отношения сопровождались ссорами и резкими перепадами настроения актера. Позже Мелисса вспоминала:
«По вечерам он падал на пол и начинал выть, а я сидела рядом и утешала его до четырех-пяти часов утра».
Пара развелась в 1995 году, и Джиму пришлось выплатить $7 млн. После этого он вновь впал в депрессию и начал принимать антидепрессанты, которые со временем перестали помогать.
Второй брак, романы и слухи Джима Керри
Второй женой Керри стала Лорен Холли — их союз продлился всего 10 месяцев. Затем последовали романы с Рене Зеллвегер, Тиффани Сильвер, Дженни Маккарти. Последней, по слухам, Керри заплатил $25 млн, чтобы та молчала о его «странностях» — это слово регулярно всплывало в рассказах о личной жизни актера, но так и осталось без четкого объяснения.
Были в его жизни и россиянки: Анастасия Волочкова утверждала, что у них был роман, но отношения не получили продолжения, поскольку артисты жили в разных странах. Также у Керри был роман с Анастасией Виткиной.
Катриона Уайт и самый громкий скандал
В 2012 году Керри начал отношения с визажистом Катрионой Уайт, которая была младше его на 25 лет. Их связь напоминала эмоциональные качели — любовь, расставания, возвращения. В 2015 году Катриона покончила с собой.
Для Джима это стало страшным ударом. Фото с похорон, где он нес гроб бывшей возлюбленной, обошли весь мир. Родственники Уайт обвинили актера в косвенной причастности к трагедии, заявляя о его неподобающем поведении. Сам Керри говорил:
«Проблемы Кэт родились задолго до того, как я встретил ее, и, к сожалению, ее трагический конец был никому не подвластен».
Судебные разбирательства длились несколько лет, но в итоге все обвинения были сняты.
Драматический актер без «Оскара»
Парадоксально, но главные награды — два «Золотых глобуса» — Керри получил не за комедии, а за драматические роли в «Шоу Трумана» и «Человеке на Луне». Несмотря на культовый статус, «Оскар» актер так и не получил и ни разу не был номинирован на него. Сам он шутил об этом, но его шутки звучали скорее горько, чем смешно.
Уход из кино и тихая жизнь Джима Керри
В апреле 2022 года Джим Керри заявил о завершении карьеры, отметив, что ему достаточно сделанного и он хочет жить тихо, рисовать картины и заниматься духовным развитием. Позже он сделал исключение для франшизы «Соник», но подчеркнул, что вернется в кино только ради действительно важного проекта.
Сегодня Керри реже появляется на экране, пережив потерю брата и сестры и оставшись практически единственным из большой семьи. Его путь — это история человека, который всю жизнь смешил мир, оставаясь один на один со своими страхами, депрессиями и трагедиями. И, пожалуй, именно в этом и заключается главный парадокс и драма Джима Керри.