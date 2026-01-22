Шаламе против Ди Каприо: кто заберет «Оскар» за лучшую мужскую роль

22 января 2026, 19:50

Тимоти Шаламе сразится с Леонардо Ди Каприо за статуэтку «Оскара»

Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

Американская киноакадемия объявила номинантов на главную кинопремию года. Тимоти Шаламе в 30 лет уже в третий раз номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Об этом сообщает Super.