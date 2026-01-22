Достижения.рф

Шаламе против Ди Каприо: кто заберет «Оскар» за лучшую мужскую роль

Тимоти Шаламе сразится с Леонардо Ди Каприо за статуэтку «Оскара»
Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

Американская киноакадемия объявила номинантов на главную кинопремию года. Тимоти Шаламе в 30 лет уже в третий раз номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Об этом сообщает Super.



В этом году он представлен за байопик «Марти Великолепный» — ранее эта работа принесла актеру «Золотой глобус», который часто называют генеральной репетицией «Оскара».

В индустрии Шаламе прочат победу: на его стороне не только роль, но и повышенное внимание прессы, а также громкие признания в любви Кайли Дженнер.

Леонардо Ди Каприо получил номинацию уже в восьмой раз. Свой первый и пока единственный «Оскар» актер завоевал в 2016 году в возрасте 41 года за фильм «Выживший».

Кроме Шаламе и Ди Каприо, на награду также претендуют Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура. Имена победителей объявят 15 марта.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0