Российский офтальмолог рассказал о главном прорыве в лечении детей

12 ноября 2025, 17:54

Офтальмолог Азнаурян: обнаружить проблемы со зрением можно в два месяца

Фото: iStock/standret

За последние 10–15 лет детская офтальмология в России совершила настоящую революцию. Главный прорыв, по мнению экспертов, связан не только с технологиями, но и с созданием целой научно-практической отрасли. Почему лечить глаза детей нужно иначе, чем у взрослых, и как современные методы позволяют выявлять патологии у младенцев в 2–3 месяца?





Офтальмолог, офтальмохирург, профессор, президент Асоциации офтальмологов-страбизмологов Игорь Азнаурян в беседе с «Радио 1» заявил, что в России завершилось формирование детской офтальмологии и страбизмологии (науки о движениях глаз) как отдельной, полноценной отрасли медицины. Это стало ключевым событием, которое коренным образом изменило подходы к диагностике и лечению глазных болезней у детей.





«Детские глаза серьезно отличаются от того, какими они становятся в возрастном состоянии, поэтому нужно специальное знание для этого. Подходы действительно сильно изменились, созданы новые стандарты, совершенно не похожие на то, что было в XX веке», — сказал он.

«Мы сегодня можем, например, в 2–3 месяца уже смотреть, есть ли там какая-то патология — даже в случае, когда внешних каких-то проявлений заболевания пока еще нет», — отметил офтальмолог.

«Ранняя хирургия сегодня стала все более превалировать над хирургией. Если раньше говорили "пусть ребенок вырастет", то сейчас мы не ждем. Пока идет процесс развития зрительной системы, нужно сделать все, чтобы он был правильным. Новые технологии позволяют проводить вмешательства, которые не нарушают развитие, а, напротив, помогают ему. Многие из этих методик, разработанные в России, сегодня признаны и перенимаются коллегами по всему миру», — объяснил эксперт.