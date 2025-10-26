В России изменились правила профилактических медосмотров детей

26 октября 2025, 10:00

Минздрав: детей начнут ежегодно проверять на репродуктивное здоровье с 13 лет

Фото: iStock/SeventyFour

В России вступили в силу обновленные правила профилактических осмотров детей. Об этом сообщает РИА Новости.