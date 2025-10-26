В России изменились правила профилактических медосмотров детей
В России вступили в силу обновленные правила профилактических осмотров детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно обновленным правилам, которые утвердил Минздрав, первые визиты к ряду специалистов будут назначаться позже, однако ежегодные проверки репродуктивного здоровья начнутся раньше. Эти изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать в течение шести лет, до 1 сентября 2031 года.
Сравнительный анализ показывает, что первые консультации акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков теперь будут проводиться в шесть лет, в то время как ранее их назначали уже в три года. Ежегодный контроль со стороны этих специалистов начнется не с 14, а с 13 лет.
Также внесены изменения в состав врачей, которых дети посещают в первый месяц жизни. Теперь обязательными являются только приемы у педиатра, хирурга и офтальмолога. Визиты к неврологу и стоматологу будут перенесены: первый осмотр у невролога запланирован на три месяца, а у детского стоматолога — на год. При этом ежегодные стоматологические осмотры сохранены.
В новые правила включены дополнительные обследования. Например, офтальмоскопию с медикаментозным расширением зрачка теперь необходимо проводить дважды — в один месяц и один год.
Кроме того, предусмотрены скрининги для выявления риска нарушений психического развития. Их должен проводить педиатр в возрасте полутора и двух лет, опрашивая родителей.
